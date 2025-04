Kiderült Lendvai Ildikó féltve őrzött titka

A szocik egykori nagyasszonya a Népszavában leplezte le féltve őrzött titkát. Lendvai Ildikó Balsors, bal lator, balfenék című írásában leplezte le, hogy mennyire tudatlan, mennyire nem érti a világot. A következőket írta:

„Nagyon beakadt nekik ez a baloldalizás. Annál többször „balsors”-oznak, „ballator”-oznak, minél inkább felsejlik rémképeikben az a bizonyos balfenék, ahol ők is eltűnhetnek egyszer. Most éppen a jobb sorsra érdemes Pilisvörösvár lett a hadművelet kiindulópontja. Polgármesterük már nagypénteken rázendített – jobb ízlésű egyházi személyekben is ellenérzéseket keltve: a baloldal a bibliai „bal lator” utódja. Aki a Krisztus melletti kereszten sem fogadta el az isteni útmutatást, míg a jobb oldali kereszten vergődő társa, hallgatván a jézusi igékre, megigazult. Most ne menjünk bele az allegória részletes értelmezésébe, mert – hogy én is balozzak egy kicsit – ez a Fidesz számára csak balul sülhet el. Nemigen lehet más megfejtés: hogy ha az ellenzék a megátalkodott bal lator, akkor a Fidesz játssza a jobb lator szerepét. Magyarul (jaj, újabb nyelvi csapda, ez is veszélyes szó!) ők is latrok, címeres gazemberek, de a kellő pillanatban jó helyre igazodtak.”