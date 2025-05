Pottyondy Edina borította a bilit, Magyar Péter fejére is hullott a tartalmából

Pottyondyra reagálva Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője úgy fogalmazott:

Tisztul a hazai közélet: miután vége a külföldi pénzeknek, Pottyondy Edina bejelentette, visszavonul vagy külföldre költözik.

A fröcsögő baloldali megmondóember ezzel gyakorlatilag leleplezte a komplett balos hálózatot, elismerte, hogy bizony érkeztek ide érdekes, az átláthatósági törvény rostáján vélhetően fennakadó pénzek.

Arról nem is beszélve, hogy mivel Pottyondy már Magyar Péter díszes kompániájának a tagja, a most óvatlanul kiborított bili tartalmából bőven jut a Tisza Párt elnökének a fejére is, hiszen politikusok külföldről érkező bevételei is górcső alá fognak kerülni.