Így működik Havas Henrik pofátlan hazugsággyára

Ekkor jött az a bizonyos elődöntő, a Zeljeznicar Szarajevó ellen, amiről Havas elmesélt egy fele sem igaz történetet, olvassák:

,,(…) A magyar futball egyáltalán nem érdekel, de érzelmileg kötődöm ahhoz a Videotonhoz, amelyik az UEFA-kupában a ’84–85-ös kiírásban döntőt játszott a Real Madrid ellen. (Pár napja itthon és Madridban is megemlékeztek arról, hogy a sóstói 3:0-s Real-győzelem után idegenben, Májer Lajos góljával nyerni tudott a Vidi.) Az én, maradandó élményem viszont az elődöntőhöz kötődik. A bosnyák Zeljeznicar Szarajevó ellen idegenben játszott a Videoton. A hazai, 3:1-es győzelem után a bosnyák csapat 2:1-re nyert, aztán jöttek a 11-esek. (…) A vendégházra már nem nagyon emlékszem, de az ebédlőre igen. Hosszú asztal, az egyik végén Pethes elvtárs ült, a másikon én. Pincér szolgált ki minket, volt előtte aperitif, előétel, aztán főételnek valamilyen vad, őz vagy szarvas, esetleg vaddisznó. Szóval, ültem Pethes elvtárssal szemben, teltek a percek, egyszer csak Pethes elvtárs egy olyan mosollyal, mint amit Lázár János otthon, a tükör előtt gyakorol, azt mondta, hogy: ,,Beszélgessünk, Havas elvtárs, ha már így alakult!” Aztán amikor letelt a rendes játékidő, jöttek a 11-esek, én nyilván észben tartottam, hogy a Manchester United ellen is 11-esekkel jutott tovább a Videoton. Aztán amikor elkezdték rúgni a büntetőket, én tényleg minden 11-es előtt megmondtam, hogy bemegy vagy nem megy be. (Abszolút nem érdekel, hogy ki mit gondol, de akkor is így történt.) Pethes elvtárs ámuldozott, és búcsúzásul azt mondta, hogy: Havas elvtárs, maga tényleg nagyon ért a focihoz. (…)”