Juszt László leleplezte Magyar Pétert, kiderült a titok

A Harcosok Klubja már most elérte az egyik célját, hiszen a teljes baloldal megijedt ettől a kezdeményezéstől. Méghozzá azért félnek, mert végre a Fidesz felismerte, hogy az internet világában is küzdeni kell, nem szabad, hogy leuralják az ellenzéki hangok a világhálót. Juszt mostani kirohanásával egyébként leleplezte MagyarPétert, az új kedvencét is, hiszen a Tisza Párt elnöke pontosan ugyanúgy retteg a Harcosok Klubjától, mint a megmondóemberei.

Harcra fel!

Borítókép: Juszt László és Magyar Péter (Fotó: MN-montázs)

