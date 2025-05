Mérő Vera kezdte terjeszteni, a baloldali nyilvánosság körbehordozza a kamu Harcosok Kódexét

Mi az a Harcosok Klubja?

Mint arról lapunk is beszámolt, vasárnap délután jelentette be Orbán Viktor, hogy elindul a Harcosok Klubja. De mit is takar ez pontosan? Ez annak a titkos csoportnak az elnevezése, amelyet maga a miniszterelnök hozott létre. A több ezer tagot számláló online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, like-okkal és közösségimédia-kampányokkal. A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában.