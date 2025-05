Látszik, hogy frászt kapott a baloldal a Harcosok Klubjától

„Honnan lehet tudni, hogy nagyon megijedtek a Harcosok Klubjától a balliberális oldalon? Onnan, hogy a Telextől kezdve a 444-en át minden felületükön ezzel foglalkoznak, és minden lehetséges eszközzel támadják” – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez megerősítést jelent a patriótáknak, hiszen ha nem támadnák a Harcosok Klubját, akkor az azt jelezné, hogy nem tartanak tőle. „Nem is csoda a félelmük, ugyanis komoly erődemonstráció volt a vasárnapi esemény!” – emelte ki.

A Harcosok Klubjának vasárnap délutáni beharangozó eseménye (Forrás: Facebook)

Mint arról lapunk is beszámolt, vasárnap délután jelentette be Orbán Viktor, hogy elindul a Harcosok Klubja. De mit is takar ez pontosan? Ez annak a titkos Facebook-csoportnak az elnevezése, amelyet maga a miniszterelnök hozott létre.

A több ezer tagot számláló online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, like-okkal és közösségimédia-kampányokkal. A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában.

A Harcosok klubja eredetileg egy 1999-ben bemutatott, nagy sikerű amerikai film Brad Pitt főszereplésével, ami Chuck Palahniuk azonos című regényének adaptációja. A film a modern ember mindennapi problémáit járja körbe, és az utóbbi években egyre inkább kezd kultikus státusba kerülni konzervatív beállítottságú körökben.