Figyelmeztet a Belügyminisztérium: érvénybe lép a vörös kód

A vörös kódnak két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.