Figyelmeztet a Belügyminisztérium: érvénybe lép a vörös kód

Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 14. 17:52
Cégtábla a Belügyminisztérium épületének egyik bejáratánál Fotó: Róka László Forrás: MTVA
A vörös kódnak két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos – jelezték.

Fontosnak nevezték, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.

 

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

