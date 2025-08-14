A vörös kódnak két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.
Figyelmeztet a Belügyminisztérium: érvénybe lép a vörös kód
Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön.
Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos – jelezték.
További Belföld híreink
Fontosnak nevezték, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Csattanós választ kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól + videó
Kemény üzenetet kapott a Tisza Párt elnöke.
Nem teszi zsebre Karácsony Gergely, amit Kubatov Gábortól kapott
Nem történt volna baj, ha nem sodorják a csőd szélére a fővárost Vitézyvel és a Tisza Párttal karöltve – hangsúlyozta a Fidesz alelnöke.
Koronavírus: friss adatokat közöltek a szakemberek
A szakemberek megkongatták a vészharangot.
Rapid délutáni friss – A kisember nagy üzenete: Vologya, gyere ki a hóra! + videó
A legfrissebb témákat elemezte a Rapid délutáni műsorában Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa és Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Csattanós választ kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól + videó
Kemény üzenetet kapott a Tisza Párt elnöke.
Nem teszi zsebre Karácsony Gergely, amit Kubatov Gábortól kapott
Nem történt volna baj, ha nem sodorják a csőd szélére a fővárost Vitézyvel és a Tisza Párttal karöltve – hangsúlyozta a Fidesz alelnöke.
Koronavírus: friss adatokat közöltek a szakemberek
A szakemberek megkongatták a vészharangot.
Rapid délutáni friss – A kisember nagy üzenete: Vologya, gyere ki a hóra! + videó
A legfrissebb témákat elemezte a Rapid délutáni műsorában Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa és Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója.