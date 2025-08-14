Elkapták a rendőrök a balatoni strandok rémét, itt egy fotó róla

Augusztus első hetében több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy Balaton-parti strandokon ismeretlen tettes őrizetlenül hagyott táskákat vitt el a benne lévő értékekkel, pénzzel együtt – adta hírül a rendőrségi portál.
Az ügyben eljárás indult, majd augusztus 13-án a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság műveleti alosztályának munkatársai Balatonkenesén igazoltattak egy 43 éves berhidai férfit, és felismerni vélték, az egyik strandi lopást korábban ő követhette el.
Ezután a nyomozók előállították, majd – őrizetbe vétele mellett – többrendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását.
