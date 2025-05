Köpködték, mocskolták, még halálos fenyegetést is kapott: Muri Enikő is megtapasztalhatta, milyen a balliberális szeretet + videó

– Itt van köztünk a csodálatos énekesnő, Muri Enikő. Talán emlékeztek, nemrégiben kitett egy fotót Orbán Viktorral, és ezt követően megtapasztalhatta, hogy milyen a híres, elfogadó, balliberális szeretet. Köpködték, mocskolták, fenyegették, támadták, még halálos fenyegetést is kapott – hívta fel a figyelmet a Harcosok Klubja rendezvényén Menczer Tamás.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója kiemelte: a miniszterelnök azonban mellé állt, és megvédte. – Barátaim, ez a Harcosok Klubja! Tudd, hogy soha nem vagy egyedül, mindig számíthatsz ránk, mindig ott leszünk melletted, és mindig meg fogunk védeni. Ha a harcban felnézel, tudd, hogy számíthatsz a melletted állóra, számíthatsz rám, számíthatsz a közösségünk vezetőire, és számíthatsz Orbán Viktorra, soha nem leszel egyedül, mindig ott leszünk melletted, és mindig meg fogunk védeni – hangoztatta Menczer Tamás.

Mint arról lapunk is beszámolt, vasárnap délután jelentette be Orbán Viktor, hogy elindul a Harcosok Klubja. De mit is takar ez pontosan? Ez annak a titkos csoportnak az elnevezése, amelyet maga a miniszterelnök hozott létre.

A több ezer tagot számláló online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, like-okkal és közösségimédia-kampányokkal. A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában. A Harcosok klubja eredetileg egy 1999-ben bemutatott, nagy sikerű amerikai film Brad Pitt főszereplésével, ami Chuck Palahniuk azonos című regényének adaptációja. A film a modern ember mindennapi problémáit járja körbe, és az utóbbi években egyre inkább kezd kultikus státusba kerülni konzervatív beállítottságú körökben.