Magyar Péter saját magát ütötte ki, fülön csíptük az újabb kamuját

Tegnap megírtam, hogy nagyon sok jel utalt már eddig is arra, hogy a Tisza Párt elnökének, pestiesen szólva, nincs ki a négy kereke. Csinált ő már a rövid politikai karrierje során számos hajmeresztő, gyomorforgató, visszataszító dolgot. Részegen hancúrozott egy diszkóban, ahonnan a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök, azt állította, hogy egy temus kémtollal hallgatta őt le az állambiztonság, több száz ügynök figyelte minden lépését a tavalyi EP-kampányban, James Bond-filmeket idéző autósüldözésben is része volt, de ráírattak sétálgatás közben már egy budai villát is.

Vele minden és mindennek az ellenkezője is megtörténik. Ezúttal a következőt írta le, durván és arcátlanul belehazudva az őt követők arcába, a tőle megszokott elképesztően arrogáns stílusban:

„(…) Jelzem továbbá, hogy jó bort is csak minimális mennyiségben fogyasztok, mert nem szeretnék a közéletben megforduló harcosokhoz hasonlóan idő előtt meghízni. Sőt igyekszem a rajtam lévő 3-4 kg súlyfelesleget is eltüntetni intenzívebb sportolással. Tudja, miniszterelnök elvtárs, ahogy már a rómaiak is tartották: Mens sana in corpore sano. Ép testben ép lélek. (…)”

Magyar Péter állítása:

jó bort is csak minimális mennyiségben fogyasztok…

Ezzel szemben a valóság:

Fotó: Ripost

Forrás: Facebook

Ép testben, ép lélek… (Fotó: Ripost)

Az ominózus diszkóbuli. Forrás: Videa

Magyar Péter alkoholt fogyaszt. Fotó: Mindenszó/Montázs)

Péter nem iszik, csak néha-néha egy jó bort, mert vigyáz a vonalaira és egészségesen él. A képek teljesen mást mutatnak…

Ja és még valami. Ha már a mondásoknál tartunk, van egy ilyen is: hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

Közeleg a vég, Kicsi…

