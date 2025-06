Segítség! Magyar Péter megőrült, elgurult a gyógyszere

Nagyon sok jel utalt már eddig is arra, hogy a Tisza Párt elnökének, pestiesen szólva, nincs ki a négy kereke. Csinált ő már a rövid politikai karrierje során számos hajmeresztő, gyomorforgató, visszataszító dolgot. Részegen hancúrozott egy diszkóban, ahonnan a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök, azt állította, hogy egy temus kémtollal hallgatta őt le az állambiztonság, több száz ügynök figyelte minden lépését a tavalyi EP-kampányban, James Bond-filmeket idéző autósüldözésben is része volt, de ráírattak sétálgatás közben már egy budai villát is.