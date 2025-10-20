Fidesz – KDNPAlapjogokért KözpontRuszin-Szendi RomuluszTarr ZoltánTisza Világbudapesti békecsúcsközvélemény-kutatásMagyar Péter

Itt vannak a legújabb adatok, magabiztosan vezet a Fidesz–KDNP

Az Alapjogokért Központ októberi közvélemény-kutatása szerint a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja a kormánypártokat, a Tisza Pártot pedig 42 százalék. A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos különbség hátterében Magyar Péterék botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei állhatnak, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 8:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP a Tisza előtt (Forrás: Alapjogokért Központ)

A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos kormánypárti népszerűségi előny hátterében a Tisza Párt utóbbi hetekben kirobbant botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat.

Az egyik oldalon átgondolt nemzetpolitika: édesanyáknak járó szja-kedvezmények, a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon start program, szépkorúak számára élelmiszer-utalvány, fix 3 százalékos kamatozású beruházási kkv-hitel és békeorientált külpolitika.

A másik oldalon brüsszeli megszorítócsomag: brutális szja-emelés, kórház- és iskolabezárások, gyanús ukrán kapcsolat, adatszivárgási botrány és háborús készülődés.

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét.

 

A botrányok megrázták a Tiszát

A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, ellenben a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni. A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott. Amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz–KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.

Az Otthon start program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő budapesti békecsúcs, a három-, és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó szja-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a digitális polgári körök által.

A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak az említett belpolitikai sikerek, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.

 

Csak négy párt jutna be a parlamentbe

Az Alapjogokért Központ októberi közvélemény-kutatása a magyarországi lakcímmel rendelkezők várható választási magatartását ebben a kontextusban mérte fel a hónap közepén. Az adatok egyértelmű, stabil, ugyanakkor szűk kormánypárti népszerűségi előnyt és négypárti parlamentet mutatnak:

a Fidesz, a KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánk (6 százalék) áll a bejutási küszöbérték felett.

Az országosan 106 egyéni jelölttel induló Demokratikus Koalíció 2, míg a két választás között hagyományosan jobban szereplő Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll.

A kutatás adatai jól mutatják, hogy a magyar közvélemény elkezdte beárazni a Tisza pártot és a Fidesz–KDNP-t is: 47 százalékos támogatottság a nemzeti oldalnak, 42 százalék a Tiszának fél évvel az országgyűlési választás előtt.

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu