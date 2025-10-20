Itt vannak a legújabb adatok, magabiztosan vezet a Fidesz–KDNP

A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP a Tisza előtt (Forrás: Alapjogokért Központ)

A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos kormánypárti népszerűségi előny hátterében a Tisza Párt utóbbi hetekben kirobbant botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat.

Az egyik oldalon átgondolt nemzetpolitika: édesanyáknak járó szja-kedvezmények, a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon start program, szépkorúak számára élelmiszer-utalvány, fix 3 százalékos kamatozású beruházási kkv-hitel és békeorientált külpolitika.

A másik oldalon brüsszeli megszorítócsomag: brutális szja-emelés, kórház- és iskolabezárások, gyanús ukrán kapcsolat, adatszivárgási botrány és háborús készülődés.

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét.

A botrányok megrázták a Tiszát

A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, ellenben a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni. A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott. Amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz–KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.

Az Otthon start program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő budapesti békecsúcs, a három-, és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó szja-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a digitális polgári körök által.

A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak az említett belpolitikai sikerek, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.