Hatalmas hazugság a La Repubblica laptól

Akkorát hazudott a La Repubblica nevű olasz balliberális lap, hogy leszakadt az ég. Éket akartak verni Donald Trump és Orbán Viktor közé. Az olasz lap valótlant állított a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. Orbán Balázs szerint ez egy iskolapéldája annak, hogy akarják megosztani a békepárti erőket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 8:06
Orbán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook
Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében részletesen ismertette az esetet. Mint írta: „Az olasz újságíró Giorgia Melonival való találkozója előtt az utcán szólította meg Orbán Viktort, és az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciókról kérdezte: Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele? – hangzott el a kérdés. A miniszterelnök válaszában egyértelművé tette, hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel.”

Orbán Balázs (Fotó: MTI)
Orbán Balázs (Fotó: MTI)

Orbán Balázs posztjában idézte a miniszterelnököt:

Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.

Orbán Balázs kiemelte:

A La Repubblica azonban ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt arról beszélt volna, hogy »megpróbálja visszavonatni a szankciókat«. Ez soha nem hangzott el – a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként. Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.

„Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni. Várjuk a tárgyalásokat Donald Trumppal, és támogatjuk az Egyesült Államokkal minden olyan kezdeményezésben, amely a béke megteremtését szolgálja” – zárta bejegyzését a politikus.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook)

