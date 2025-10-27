Orbán ViktorOrbán BalázsDonald Trump

Orbán Viktor személyesen egyeztet Trumppal

A miniszterelnök politikai igazgatója is bejegyzést tett közzé a jövő héten esedékes Washingtoni tárgyalásról. Ennek kapcsán Orbán Balázs közösségi oldalán idézte a miniszterelnök válaszát az olasz sajtónak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 16:26
Fotó: HANDOUT Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
A miniszterelnök politikai igazgatója is megosztotta a hírt közösségi oldalán , miszerint Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik, ahol egyzetet majd Donald Trump amerikai elnökkel. Orbán Balázs bejegyzésében idézte a miniszterelnök olasz sajtónak adott válaszát az amerikai szankciók kapcsán. 

Fotó: YOAN VALAT / POOL

A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára – Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– idézte a miniszterelnököt Orbán Balázs. 

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök személyesen fog egyeztetni az amerikai elnökkel. A találkozón a szankciók kérdése is előkerül majd. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

