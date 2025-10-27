Orbán ViktorOrbán BalázsXIV. Leó pápa

Orbán Balázs: A Szentszék és Magyarország üzenete közös!

Őszentsége XIV. Leó pápa ma audiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója friss bejegyzésében hangsúlyozta, a Szentszék és Magyarország üzenete közös: Véget kell vetni a háborúnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 17:10
Fotó: HANDOUT Forrás: VATICAN MEDIA
Őszentsége XIV. Leó pápa ma audiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban a békemisszió részeként. Orbán Balázs friss bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ma két olyan vezető találkozott, akinek üzenete közös: békére van szükség. 

Orbán Viktor mai találkozója iránytűként szolgál Európában
Orbán Viktor mai találkozója iránytűként szolgál Európában 
Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

A találkozó iránytűként szolgál az európai identitásválságban. Egy olyan időszakban, amikor Európa háborús pszichózis és erkölcsi bizonytalanság közepette keresi önmagát, különös súlya van annak, ha két olyan vezető találkozik, akik a józan ész, a hit és a béke hangját képviselik. Magyarország és a Szentszék üzenete ma közös: a béke nem gyengeség, hanem erő, erkölcsi kötelesség és felelősség

– írta bejegyzésében Orbán Balázs. 


A miniszterelnök politikai igazgatója egyúttal hangsúlyozta, hogy a pápa – Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan – következetesen a béke mellett áll ki. 

 

Orbán Balázs bejegyzésében megosztott néhány idézetet is amelyekben őszentsége a béke fontosságáról beszél: 

  • „Nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz.”
  • „Az egyház szíve megszakad a háború sújtotta helyekről felszálló fájdalomkiáltások hallatán.”
  • „A modern tudomány által előállított mindenféle fegyvert felhasználnak a háborúban; a háború kegyetlensége pedig azzal fenyeget, hogy a harcolókat olyan barbárságba taszítja, amely messze felülmúlja a korábbi időkét.”
  • „Ezért az emberi méltóság és a nemzetközi jog nevében megismétlem azok felé, akik felelősséggel bírnak, Ferenc pápa gyakran ismételt figyelmeztetését: a háború mindig vereség.”
  • „A békében semmi sem vész el. A háborúban viszont mindent elveszíthetünk.”„A nemzetközi közösség minden tagjának erkölcsi felelőssége, hogy megállítsa a háború tragédiáját, mielőtt az jóvátehetetlen szakadékká válik.”
  • „Az emberek szenvedése olyan válság, amely többé nem lehet idegen tőlünk. A háború nem távoli probléma.”
  • „A háború nem oldja meg a problémákat. Épp ellenkezőleg: felerősíti azokat, és mély sebeket ejt a népek történetében – olyan sebeket, amelyek generációkon át gyógyulnak. Semmilyen katonai győzelem nem kárpótolhat egy anya fájdalmáért, egy gyermek félelméért vagy egy elrabolt jövőért.”
  • „Engedjük, hogy a diplomácia hallgattassa el a fegyvereket! A nemzetek békés tettekkel formálják jövőjüket, ne erőszakkal és véres konfliktusokkal!”

Borítókép: XIV. Leó pápa és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

