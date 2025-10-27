Orbán Balázs: A Szentszék és Magyarország üzenete közös!

A találkozó iránytűként szolgál az európai identitásválságban. Egy olyan időszakban, amikor Európa háborús pszichózis és erkölcsi bizonytalanság közepette keresi önmagát, különös súlya van annak, ha két olyan vezető találkozik, akik a józan ész, a hit és a béke hangját képviselik. Magyarország és a Szentszék üzenete ma közös: a béke nem gyengeség, hanem erő, erkölcsi kötelesség és felelősség