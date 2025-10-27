Szijjártó Péter: Az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarországot

Ami az energiaellátásunkat illeti, nem vagyok híve semmifajta üzengetésnek. Ezt a kérdést én személyesen többször végigbeszéltem Marco Rubióval, a miniszterelnök végigbeszélte az amerikai elnökkel, lesz lehetőség a jövő hét második felében Washingtonban arra, hogy ezt a kérdést a miniszterelnök személyesen beszélje végig az amerikai elnökkel

– mondta. „Ami az amerikai szankciókat illeti, mivel azok időbeli hatályosulása még odébb van, ezért természetesen semmifajta kiesést vagy nehézséget az Oroszországból származó energiaimport tekintetében ezek az intézkedések nem jelentettek” – tette hozzá. Majd leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság.

Fotó: Kurucz Árpád

Azt hiszem, hogy többségben voltak azok, akik azt gondolták, hogy az ukrajnai háborút könnyebb lesz megoldani, mint a közel-keleti helyzetet. Ez nem így lett. Ma a közel-keleti rendezés előrébb tart, de közös mind az ukrajnai, mind a közel-keleti válságban az, hogy gyakorlatilag Donald Trump személye jelenti a reményt a megoldásra

– hangsúlyozta. Ezután rámutatott, hogy a Közel-Keleten évtizedeken keresztül rendre kudarcot vallottak a rendezési kísérletek, az igazi remény először 2020-ban, aztán pedig 2025-ben jött el arra, hogy a térségben élők nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül visszakapják az alapvető emberi jogukat a békés, nyugodt, biztonságos, terrortámadásoktól mentes életre.