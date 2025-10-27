Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Szijjártó PéterBrüsszelIzraelizraeli-palesztin konfliktusEurópai Unióorosz-ukrán háborúTrump

Szijjártó Péter Brüsszelt bírálta az Izrael-ellenes politikája miatt + videó

Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, és vegye le a napirendjéről az Izrael-ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 13:04
Szijjártó Péter Brüsszelt bírálta az Izrael-ellenes politikája miatt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, vegye le a napirendről az Izrael-ellenes javaslatokat, mint például a társulási megállapodás felfüggesztését a zsidó állammal, a kereskedelmi korlátozásokat vagy az ország kizárását a Horizont programból.

Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral
Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral Fotó: AFP

Ennek kapcsán leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, s mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét. Sérelmezte ugyanakkor, hogy sokan próbálják akadályozni az amerikai elnök béke-erőfeszítéseit, illetve rámutatott, hogy a két konfliktusban az is közös, hogy a megoldásban nem osztottak lapot az EU-nak.

De ha belegondolunk, ez nem is csoda, mert nem osztanak lapot azoknak, akik csak a feszültséget tudják szítani ott, ahol a békét csinálják

– fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a magyar kormány továbbra is az együttműködés fejlesztésén dolgozik Izraellel, aminek látszanak is a gyakorlati eredményei. „Tíz százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot szervezünk a mai napon, és hamarosan megnyitjuk a jeruzsálemi Magyar Akadémiát is” – tudatta.

Érintette a közel-keleti keresztények rendkívül sebezhető közösségét is, amelynek kapcsán elmondása szerint folyamatos a párbeszéd Izraellel, és mindkét fél kiáll a biztonságuk mellett.

Sajnos a keresztény közösségeknek világszerte számos területen üldöztetéssel kell szembenézni, számos esetben erőszakosan próbálják őket a vallásuk megváltoztatására rábírni, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. A magyar kormány ez ellen mindig fel fog lépni. Örülök annak, hogy a keresztény közösségek védelmének szükségessége tekintetében is egyetértünk, és ez ügyben a jövőben is fenntartjuk a párbeszédet egymás között

– összegzett.

🇭🇺magyar-🇮🇱izraeli sajtótájékoztató

🇭🇺magyar-🇮🇱izraeli sajtótájékoztató

Posted by Szijjártó Péter on Monday, October 27, 2025

Borítókép: Szijjártó Péter Brüsszelt bírálta az Izrael-ellenes politikája miatt (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu