Szijjártó Péter Brüsszelt bírálta az Izrael-ellenes politikája miatt + videó

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, vegye le a napirendről az Izrael-ellenes javaslatokat, mint például a társulási megállapodás felfüggesztését a zsidó állammal, a kereskedelmi korlátozásokat vagy az ország kizárását a Horizont programból.

Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral Fotó: AFP

Ennek kapcsán leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, s mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét. Sérelmezte ugyanakkor, hogy sokan próbálják akadályozni az amerikai elnök béke-erőfeszítéseit, illetve rámutatott, hogy a két konfliktusban az is közös, hogy a megoldásban nem osztottak lapot az EU-nak.

De ha belegondolunk, ez nem is csoda, mert nem osztanak lapot azoknak, akik csak a feszültséget tudják szítani ott, ahol a békét csinálják

– fogalmazott.