Magyar Péter csak lohol Orbán Viktor után, a Fidesznek áll a zászló

Orbán Viktor azért jelentette be a DPK országjárását, hogy aktivizálja a Fidesz támogatóit. Magyar Péter pedig csak rácsatlakozni tud, vagyis marad a követő üzemmódban – jelentette ki lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Mint hangsúlyozta, a Fidesz azért nyerte meg a nyarat, mert a választás közeledtével a miniszterelnök aktivizálta magát. Ezzel megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete. Nagyon kínossá vált az országjárásuk, Magyar Péter képtelen volt bármit is kitalálni. Ő csak a miniszterelnököt követi, ami a leginkább Kötcsén bukott ki, vagy amikor a kormánypárt meghirdette a nemzeti konzultációt, hiszen a Tisza vezére azonnal rástartolt.

Pártjának sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek, és ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának

– idézte fel az elemzési igazgató. Hozzátette, eközben a kormányfő kitalálta a Harcosok Klubját (HK), utána jöttek a digitális polgári körök (DPK), majd a kormány a nemzeti konzultációt, a Fidesz a háborúellenes aláírásgyűjtést indította el, Magyar Péter pedig csupán ezeket másolta le. A most meghirdetett országjárás is a kormánypárt akcióihoz csatlakozik – mutatott rá az elemző.

Békemenet október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Fidesznek kedvez a matek

Kiszelly Zoltán emlékeztetett: a 2022-es választáson a Fidesz 106 választókerületből 87-et megnyert, és 80 most is nyerhető a miniszterelnök szerint. Minden választókerületért meg kell küzdeni, ami Budapesten nehezebb a Fidesznek, ezért a vidéki nagyvárosokban erősítik a támogatókat. – Három évvel ezelőtt ugyanez játszódott le, hogy összeadták az ellenzéket, aztán a Fidesz elvitt 87 körzetet.

A matek most is a Fidesznek kedvez a fővároson kívüli választókerületek többségében, így a kormánypárt célja, hogy ne 80, hanem inkább 87 legyen a győztes választókerületek száma.

Orbán Viktor ezért indítja el a DPK-s kampánykörutat – magyarázta az elemzési igazgató.

Kiszelly Zoltán kiemelte: Orbán Viktor képes aktivizálni a Fidesz támogatóit, a HK és a DPK a legaktívabb támogatók csoportja, utóbbira mintegy 90 ezren regisztráltak. Ők a helyi véleményvezérek, akik a saját közösségeikben a politikáról hitelesen beszélnek, ezért a miniszterelnök őket erősíti meg, mert fel kell lépni a kamu felmérések és az ellenzéki média által terjesztett szalagcímek ellen.

A Békemenet megmutatta, hogy nem kell hinni az ellenzéki közvélemény-kutatásoknak, de az emberekkel meg kell értetni, hogy ne a dollármédia szalagcímeinek higgyenek, hanem annak, amit látnak.

A Békemeneten jól látszott, hogy a kormányt többen támogatják, jobbak az esélyei és a politikája, főleg a háború és béke, a migráció, vagy a magyar családok támogatásának kérdésében – szögezte le.