Magyar Péter csak lohol Orbán Viktor után, a Fidesznek áll a zászló

Orbán Viktor kormányfő célja a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak aktivizálása, és az, hogy a kormánypárt minél több választókerületben nyerjen a jövő évi választáson – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Mint hangsúlyozta, mivel már nem lehet fizetett politikai hirdetéseket feladni a közösségi médiában, az aktivisták sokaságával kell a kormánypárti üzeneteket célba juttatni. Az elemzési igazgató szerint Magyar Péter csak követni tudja a miniszterelnököt, a Tisza elnökének sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek.

Molnár János
2025. 10. 27. 5:03
Orbán Viktor azért jelentette be a DPK országjárását, hogy aktivizálja a Fidesz támogatóit. Magyar Péter pedig csak rácsatlakozni tud, vagyis marad a követő üzemmódban – jelentette ki lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Mint hangsúlyozta, a Fidesz azért nyerte meg a nyarat, mert a választás közeledtével a miniszterelnök aktivizálta magát. Ezzel megtört a Tisza Párt lendülete, nem tudott újabb szavazókat szerezni és nincs új üzenete. Nagyon kínossá vált az országjárásuk, Magyar Péter képtelen volt bármit is kitalálni. Ő csak a miniszterelnököt követi, ami a leginkább Kötcsén bukott ki, vagy amikor a kormánypárt meghirdette a nemzeti konzultációt, hiszen a Tisza vezére azonnal rástartolt. 

Pártjának sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek, és ha arról beszélnének, amit valójában tenni akarnak, akkor Tarr Zoltán szerint megbuknának 

– idézte fel az elemzési igazgató. Hozzátette, eközben a kormányfő kitalálta a Harcosok Klubját (HK), utána jöttek a digitális polgári körök (DPK), majd a kormány a nemzeti konzultációt, a Fidesz a háborúellenes aláírásgyűjtést indította el, Magyar Péter pedig csupán ezeket másolta le. A most meghirdetett országjárás is a kormánypárt akcióihoz csatlakozik – mutatott rá az elemző.

Békemenet október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Fidesznek kedvez a matek

Kiszelly Zoltán emlékeztetett: a 2022-es választáson a Fidesz 106 választókerületből 87-et megnyert, és 80 most is nyerhető a miniszterelnök szerint. Minden választókerületért meg kell küzdeni, ami Budapesten nehezebb a Fidesznek, ezért a vidéki nagyvárosokban erősítik a támogatókat. – Három évvel ezelőtt ugyanez játszódott le, hogy összeadták az ellenzéket, aztán a Fidesz elvitt 87 körzetet. 

A matek most is a Fidesznek kedvez a fővároson kívüli választókerületek többségében, így a kormánypárt célja, hogy ne 80, hanem inkább 87 legyen a győztes választókerületek száma.

Orbán Viktor ezért indítja el a DPK-s kampánykörutat – magyarázta az elemzési igazgató.

Kiszelly Zoltán kiemelte: Orbán Viktor képes aktivizálni a Fidesz támogatóit, a HK és a DPK a legaktívabb támogatók csoportja, utóbbira mintegy 90 ezren regisztráltak. Ők a helyi véleményvezérek, akik a saját közösségeikben a politikáról hitelesen beszélnek, ezért a miniszterelnök őket erősíti meg, mert fel kell lépni a kamu felmérések és az ellenzéki média által terjesztett szalagcímek ellen. 

A Békemenet megmutatta, hogy nem kell hinni az ellenzéki közvélemény-kutatásoknak, de az emberekkel meg kell értetni, hogy ne a dollármédia szalagcímeinek higgyenek, hanem annak, amit látnak.

 A Békemeneten jól látszott, hogy a kormányt többen támogatják, jobbak az esélyei és a politikája, főleg a háború és béke, a migráció, vagy a magyar családok támogatásának kérdésében – szögezte le.

 

A Tisza hangja az Európai Néppárt hangja

Az elemző szerint a kormánynak jobbak a válaszai, mint Magyar Péterék anyapártjának, az Európai Néppártnak. A Tisza Párt esetében mindig a néppárt politikáját kell figyelni, mert amikor Ursula von der Leyen arról beszél, hogy az ukránok háborúja az ő háborújuk, akkor ez Magyar Péterék háborúja is. Ez az, amit a kormányfőnek meg kell értetnie a Fideszt támogató DPK-sokkal, hogy a polgári kormány mindig jobb válaszokat ad a problémákra, mert ők a magyar nemzet érdekeit nézik. 

A mindenkori ellenzék – ami most éppen a Tisza Párt – a brüsszeli birodalmi érdeket képviseli, ezért rossz válaszai vannak, és emiatt hoz fel olyan témákat, mint a Szőlő utca, Zsolti bácsi vagy a zebrák. Arról viszont hallgat, amit az Európai Néppárt politikájaként Magyarországon meg akar valósítani

– hívta fel a figyelmet Kiszelly Zoltán.

Együtt erősebbek és hatékonyabbak

Kiemelte: mindezt a miniszterelnök hitelesen tudja elmondani a Fidesz támogatóinak, amit tovább erősít a Békemenet és a nagyobb városokat érintő országjárás, ahová a környékbeli DPK-sok is elmennek. A Fidesz támogatói jól láthatóan keresik azokat a fórumokat, ahol közvetlenül kapcsolatba léphetnek egymással, mert együtt sokkal erősebbek és hatékonyabbak, mint külön-külön. Amit eddig kisebb csoportokban végeztek, az most kapott egy struktúrát, és ez azt jelenti, hogy 

a megváltozott környezetben, amikor már nem lehet fizetett politikai hirdetéseket feladni a közösségi médiában, az aktivisták sokaságával kell az üzenetet célba juttatni. 

A DPK azért nő gyorsabban, mint a HK, mert a közösségi médiát használja, ahol híreket osztanak meg, kommentelnek a tagok, és ezt inkább vállalják az emberek, mint a konfliktusos, harcos fellépést. Ez a választás előtt lesz igazán fontos, mert akkor kell elérni a bizonytalan szavazókat – vélekedett az elemzési igazgató.

 

Magyar Péter csak erőlködik

Kiszelly Zoltán hozzátette, Magyar Péter azzal támadja a miniszterelnököt, hogy magtárban kampányol, de Orbán Viktor az előző kampánynál is ugyanott volt és kétharmad lett belőle, majd az EP-választást szintén megnyerte. Nem az számít, hogy hány ember előtt beszél, hanem az, hogy mennyire tudja lelkesíteni a támogatóit. Ők sokszor azok a helyi véleményvezérek, akikre nagyon sokan odafigyelnek. 

Magyar Péter azért ment Kötcsére, és azért megy majd ugyanoda, ahova a kormányfő, mert vele akar egy polcra kerülni. Ez számára egy lehetetlen küldetés, hiszen Orbán Viktort már ötször megválasztották, Magyar Péter viszont csak erőlködik.

Az, hogy a miniszterelnök egy kisebb közösség előtt beszél, még nem jelenti azt, hogy ne lenne sikeres a stratégiája – fogalmazott az elemzési igazgató.

Ahogy arról lapunk beszámolt, az országjárásról részletek a digitális polgári körök oldalán találhatók. „A digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségünkben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK Országjárást, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat” – olvasható a szervezők ismertetőjében. A roadshow eseményein való részvétel ingyenes, de kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogathatók. 

Az első találkozó november 15-én lesz Győrben, aztán 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án pedig Szegeden tartanak rendezvényt az országjárás keretében. 

 

Ahogy arról lapunk beszámolt, óriási sikerrel zajlott a HK eddig megtartott mindkét edzőtábora. 

 

– Megmutattuk, hogy erősek vagyunk, szervezettek vagyunk és kiállunk egymásért – fogalmazott Bohár Dániel riporter, a HK egyik közismert tagja a múlt héten befejeződött második edzőtábor után. Hozzáfűzte, az emberek azért választanak politikust, hogy értük cselekedjen, Orbán Viktor pedig éppen ezt tette, amikor a békéért dolgozott, segítve hazája sorsát. 

A Papp László Sportarénában tartott első DPK-gyűlés is kirobbanó sikerrel zajlott. Ezen Orbán Viktor arról beszélt, hogy a polgári körök mozgalma újra és újra bebizonyítja erejét. Mint fogalmazott: „Már megint egész jól nézünk ki, sőt egyre jobban, olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot.” Hangsúlyozta, sok fiatal volt jelen, akik nem akarnak hasonló terhet cipelni, mint a szüleik a gyurcsányi devizahitelek idején. A kormányfő szerint az ország gazdasága stabil alapokon áll, továbbá a falvak és a városok lakói egyaránt számíthatnak a kormányra, Budapestet pedig sosem adják fel. 


Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

