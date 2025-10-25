Boros Bánk LeventeOrbán ViktorMagyar Péterbeszéd

Megsemmisítette az elemző Magyar Pétert: kampánybeszédnek is kevés volt, amit mondott

Orbán Viktor a Békemeneten világosan beszélt, önazonos és következetes volt, hiszen ma is azt képviseli, amit az orosz–ukrán háború kitörésekor – jelentette ki lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója. Szerinte a kormányfővel szemben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyszemélyes parádét adott elő, kerülte a fajsúlyos kérdéseket, források nélküli ígérgetésbe kezdett, amivel a Kétfarkú Kutyapárt ígéreteinek szintjére süllyedt. Mindezt önellentmondásba keveredve, agresszív stílusban tette, ráadásul maratoni hosszúságú beszédével a közönségét is halálra untatta.

Molnár János
2025. 10. 25. 20:05
Amíg Orbán Viktor elsősorban ünnepi beszédet tartott, addig Magyar Péter beszéde ünnepi beszédnek álcázott kampánybeszéd akart lenni, de a Tisza Párt elnökének még ez sem sikerült – mondta lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Boros Bánk Levente szerint Orbán Viktor a magyar embereket érintő fontos kérdésekről beszélt október 23-án, míg Magyar Péter önellentmondásba keveredett és unalmas volt (Forrás: Facebook)

Mint az elemző hangsúlyozta,

a miniszterelnök teljesen világosan beszélt, tartalmában és formájában önazonos és következetes volt, mert amit az orosz–ukrán háború kitörése kezdetén képviselt, azt képviseli most is, vagyis a békepártiságot.

A kormányfő beszéde nem kampánybeszéd volt, mert annak még nem jött el az ideje, ezért Orbán Viktor inkább a 2026-os választás tétjéről szólt – vélekedett az elemzési igazgató.

 

Orbán Viktor a magyarok hétköznapi életéről beszélt

Az orosz–ukrán konfliktus ugyan távolinak tűnik a magyar emberek hétköznapjaitól, hiszen Magyarországon üzemel az állam, működnek a közszolgáltatások, az emberek biztonságban jutnak el a munkába, a kormány fenntartja a rezsicsökkentést és a családtámogatásokat, a háború mégsem csak a részt vevő felek problémája. Már önmagában is komoly biztonsági kockázatot jelent Magyarországnak az ukrán uniós vagy NATO-csatlakozás, amit Magyar Péter brüsszeli támogatói, Manfred Weber és az Európai Néppárt szeretnének elérni.

Ezzel nemcsak a háború közvetett negatív következményei sújtják hazánkat, mint ahogy ez most tapasztalható, hanem akár háborúba is sodródhatnánk, ami magyar katonák frontra vezénylését is jelenthetné.

Az infláció, az energetikai biztonság és árak kérdése megjelenik az emberek benzin- és gázszámlájában, amit a háború masszívan befolyásol, érintve ezzel a magyarok hétköznapi életét. Ez akkor csúcsosodna ki, ha az unió vagy Magyarország közvetlenül sodródna bele a háborúba egy felelőtlen politikai döntés következtében, ami komoly kiadásokkal és biztonsági kockázatokkal járna. Ezért beszélt Orbán Viktor a háború és béke kérdéséről, és arról, hogy minél előbb el kell érni a békét, valamint hogy el kell kerülni azt a politikai helyzetet, amelyben hazánknak háború- és Ukrajna-párti kormánya lenne – magyarázta az elemzési igazgató.

Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

 

Magyar Péter egyszemélyes parádét adott elő

Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének beszédére térve Boros Bánk Levente kiemelte:

a brüsszeli képviselő éppen azokról a témákról nem beszélt, amelyekről kellett volna, például a kampányra való felkészülésről. amellyel hónapok óta adós.

Ide tartozik a jelöltállítás kérdése, amelynek az időpontját folyamatosan tologatja. Semmilyen jel nem utal arra, hogy a Tisza Párt építése jól állna a kampány szempontjából, pedig mindenki azt kérdezi Magyar Pétertől – különösen házon belül –, hogy mikor állnak elő azok a jelöltek, akikkel meg akarják nyerni az egyéni körzeteket. A pártvezér meghatározó arcokat sem tudott felmutatni, és amit a Hősök terén előadott, az megint csak egy egyszemélyes parádé volt.

– Ez azt jelzi, hogy sem az egyéni képviselőjelöltek szempontjából nem áll jól, sem felvonultatni nem tud maga mellett olyan ismertebb, meghatározóvá válni képes húzóneveket, akik csábítóak lehetnek országosan is.

Ezzel szemben Orbán Viktort és a kormányt támogatva, a Kossuth téren számtalan közéleti szereplő jelent meg, akik bátran és büszkén vállalták fel, hogy személyesen támogatják a miniszterelnököt

– mutatott rá az elemzési igazgató.

 

A Tisza Párt elnöke fél a fajsúlyos kérdésektől

Boros Bánk Levente szerint Magyar Péter olyan fajsúlyos kérdésekről sem beszélt, mint amelyekről a kormányfő, vagyis a háború és béke, illetve Ukrajna kérdése. Ezekben a Tisza elnöke szándékosan próbálkozik egy homályos kép megjelenítésével, nem mer színt vallani, mert a támogatóinak mondana ellent, hiszen a párt szavazásán Ukrajna támogatása többséget szerzett a tiszások között, de szembemenne a nyíltan háború- és Ukrajna-párti brüsszeli balliberálisokkal is. Egy korábbi beszédében egyértelműen az Európai Unió mellett foglalt állást, a mostani szónoklatában viszont arról értekezett, hogy Magyarországnak sem Washingtonból, sem Moszkvából, sem Brüsszelből nem mondhatják meg, hogy mit csináljon, azaz a szuverenitás mellett foglalt állást.

Majd a mostani beszéden belül is önellentmondásba keveredett, amikor a vége felé a Nyugat és Kelet közötti dilemmában a Nyugat mellett tette le a voksát. A különböző kiszivárgott felvételekből már ismerjük a tényleges szándékait

– jelentette ki az elemzési igazgató.

 

„Szeretetország” agresszív hangnemben, forrás nélküli ígérgetés

Úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor következetessége nyomaiban sem volt fellelhető Magyar Péter beszédében, mivel az ellenzéki vezér a formát nem tudta összeegyeztetni a tartalommal.

A Tisza-elnök társadalmi megbékélést és szeretetországot hirdetett olyan stílusban, mint bármelyik eseményén, ahol felemelt hanggal, erősen gesztikulálva, agresszív tónusban beszélt a békéről és a szeretetről.

Harmónia hiányában nehéz eldönteni, melyik a valós kép: amit mond, vagy ahogyan viselkedik.

Emellett nem először untatta halára a saját közönségét. Az egy óra húsz perces szónoklatban szemmel láthatóan nem tudott fókuszálni a főbb témákra. Az elején Orbán Viktor ünnepi beszédeit próbálta másolni, patetikusan ecsetelve az 1956. október 23-i forradalmi eseményeket, majd arra tett kísérletet, hogy ezeket belpolitikai kérdésekkel kösse össze. A lehető legkülönbözőbb témákról, azaz kampányígéretekről, külpolitikáról, felelősségre vonásról, szinte mindenről akart beszélni, de ez végül tartalmi káoszba fulladt. 

A kampányígéretei semmiben sem különböztek a Magyar Kétfarkú Kutyapárt kampányígéreteitől, nagyjából hasonló mélységet képviseltek, mint az örök élet, ingyen sör. Arról pedig egy szót sem ejtett, hogy a hatalmas ígéreteinek a forrásait honnan teremtené elő

– világított rá Boros Bánk Levente.

Orbán Viktor Kossuth tér
1/19 Ilyen volt Orbán Viktor ünnepi beszéde: elképesztően sokan hallgatták a miniszterelnököt

Borítókép: Magyar Péter alaposan lebőgött a beszédével és a háborús menetével (Fotó: Havran Zoltán)


