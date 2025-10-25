Megsemmisítette az elemző Magyar Pétert: kampánybeszédnek is kevés volt, amit mondott

Amíg Orbán Viktor elsősorban ünnepi beszédet tartott, addig Magyar Péter beszéde ünnepi beszédnek álcázott kampánybeszéd akart lenni, de a Tisza Párt elnökének még ez sem sikerült – mondta lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Boros Bánk Levente szerint Orbán Viktor a magyar embereket érintő fontos kérdésekről beszélt október 23-án, míg Magyar Péter önellentmondásba keveredett és unalmas volt (Forrás: Facebook)

Mint az elemző hangsúlyozta,

a miniszterelnök teljesen világosan beszélt, tartalmában és formájában önazonos és következetes volt, mert amit az orosz–ukrán háború kitörése kezdetén képviselt, azt képviseli most is, vagyis a békepártiságot.

A kormányfő beszéde nem kampánybeszéd volt, mert annak még nem jött el az ideje, ezért Orbán Viktor inkább a 2026-os választás tétjéről szólt – vélekedett az elemzési igazgató.

Orbán Viktor a magyarok hétköznapi életéről beszélt

Az orosz–ukrán konfliktus ugyan távolinak tűnik a magyar emberek hétköznapjaitól, hiszen Magyarországon üzemel az állam, működnek a közszolgáltatások, az emberek biztonságban jutnak el a munkába, a kormány fenntartja a rezsicsökkentést és a családtámogatásokat, a háború mégsem csak a részt vevő felek problémája. Már önmagában is komoly biztonsági kockázatot jelent Magyarországnak az ukrán uniós vagy NATO-csatlakozás, amit Magyar Péter brüsszeli támogatói, Manfred Weber és az Európai Néppárt szeretnének elérni.

Ezzel nemcsak a háború közvetett negatív következményei sújtják hazánkat, mint ahogy ez most tapasztalható, hanem akár háborúba is sodródhatnánk, ami magyar katonák frontra vezénylését is jelenthetné.

Az infláció, az energetikai biztonság és árak kérdése megjelenik az emberek benzin- és gázszámlájában, amit a háború masszívan befolyásol, érintve ezzel a magyarok hétköznapi életét. Ez akkor csúcsosodna ki, ha az unió vagy Magyarország közvetlenül sodródna bele a háborúba egy felelőtlen politikai döntés következtében, ami komoly kiadásokkal és biztonsági kockázatokkal járna. Ezért beszélt Orbán Viktor a háború és béke kérdéséről, és arról, hogy minél előbb el kell érni a békét, valamint hogy el kell kerülni azt a politikai helyzetet, amelyben hazánknak háború- és Ukrajna-párti kormánya lenne – magyarázta az elemzési igazgató.