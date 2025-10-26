Deutsch TamásTisza Pártmagyar Péterjelvény

Még a Tisza-szekta legelvakultabb tagjainak sem jut eszébe, hogy bízzanak Magyar Péterben

A Tisza vezetője kétségbeesetten igyekszik majmolni a miniszterelnököt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 20:47
Magyar Péter beszédet ír. Forrás: Deutsch Tamás/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az Orbánt majmoló Magyar Péternek immár van beszédírós fotója is. »Ez is megvan – mondja magának Magyar elégedetten –, ebben is már olyan vagyok, mint Ő!«” – kezdte bejegyzését Deutsch Tamás, aki azonban azonnal azt is leszögezte: a Tisza-vezér távolról sem olyan, mint a miniszterelnök. 

Deutsch Tamás a Békemeneten (Fotó: Facebook)

Ebben sem olyan.

Az még hagyján, hogy mennyire über pózer a képbeállítás: fájdalmasan didaktikus, harsány és mesterkélt. Mennyire életszerű ugyanis, hogy az október 23-ra készülő szöveget pont úgy alkotja a mester, hogy egy lyukas zászlós jelvény pihen véletlenül a papír tetején

– vetette fel ironikusan a Fidesz EP-frakciójának vezetője.

„De ami még a budai zsúrpubitól is fájdalomhatáron túli, az a fotón látható, a balladai homályából előugró, vastag betűvel nyomtatott szövegrész első mondata: »Ne bennem higgyetek!« Ne bennem higgyetek! – veti papírra Magyar Péter. Igen, erre a mondatra is képes ez a slimfit méregzsák” – mutatott rá Deutsch Magyar Péter cinikus képmutatására.

Ha valami biztos, mint Tarr Zoltán hazudozásai esetén a teljes lebukás, hogy még a Tisza-szekta legelvakultabb tagjainak sem jut eszébe, hogy bízzanak Magyar Péterben. Nem kell hát fáradoznia azon, hogy meggyőzze az embereket, ne bízzanak benne. Azt már maguktól is megteszik. Ennyi 

– zárta bejegyzését Deutsch Tamás.

Borítókép: Magyar Péter beszédet ír (Fotó: Deutsch Tamás Facebook oldala) 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

A beszédekről

Bayer Zsolt avatarja

Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu