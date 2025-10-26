„Az Orbánt majmoló Magyar Péternek immár van beszédírós fotója is. »Ez is megvan – mondja magának Magyar elégedetten –, ebben is már olyan vagyok, mint Ő!«” – kezdte bejegyzését Deutsch Tamás, aki azonban azonnal azt is leszögezte: a Tisza-vezér távolról sem olyan, mint a miniszterelnök.

Deutsch Tamás a Békemeneten (Fotó: Facebook)

Ebben sem olyan.

Az még hagyján, hogy mennyire über pózer a képbeállítás: fájdalmasan didaktikus, harsány és mesterkélt. Mennyire életszerű ugyanis, hogy az október 23-ra készülő szöveget pont úgy alkotja a mester, hogy egy lyukas zászlós jelvény pihen véletlenül a papír tetején

– vetette fel ironikusan a Fidesz EP-frakciójának vezetője.

„De ami még a budai zsúrpubitól is fájdalomhatáron túli, az a fotón látható, a balladai homályából előugró, vastag betűvel nyomtatott szövegrész első mondata: »Ne bennem higgyetek!« Ne bennem higgyetek! – veti papírra Magyar Péter. Igen, erre a mondatra is képes ez a slimfit méregzsák” – mutatott rá Deutsch Magyar Péter cinikus képmutatására.

Ha valami biztos, mint Tarr Zoltán hazudozásai esetén a teljes lebukás, hogy még a Tisza-szekta legelvakultabb tagjainak sem jut eszébe, hogy bízzanak Magyar Péterben. Nem kell hát fáradoznia azon, hogy meggyőzze az embereket, ne bízzanak benne. Azt már maguktól is megteszik. Ennyi

– zárta bejegyzését Deutsch Tamás.