Koncz ZsófiakormányTisza Pártszemélyijövedelemadó

A Tisza lebukott, közösen kell megvédenünk a családtámogatási rendszert + videó

Magyarországon az Orbán-kormány egyedülálló családtámogatási rendszert épített ki. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára rámutatott: ezt most meg kell védeni. Koncz Zsófia a nemzeti konzultáció kitöltésére biztatott mindenkit.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 25. 16:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországon a kormány egyedülálló családtámogatási rendszert épített ki az elmúlt években, több mint harmincféle intézkedés segíti a magyar családok életét, de ezeket most meg kell védeni – hangoztatta új videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Budapest, 2025. október 21. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond A családbarát fenntarthatóság című kiadványt bemutató budapesti sajtótájékoztatón a Kopp Mária Intézetben 2025. október 21-én. A kiadvány a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) gondozásában, a tárca és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szakmai együttműködésével készült. MTI/Soós Lajos
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Koncz Zsófia elmondta: idén elindították Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, ennek keretében a következő négy évben plusz négyezermilliárd forintot fordítanak a magyar családokra. Részletezése szerint 2026-tól félmillió, 2029-től pedig már egymillió anya lesz személyijövedelemadó-mentes Magyarországon.

Most minden szülőhöz és nagyszülőhöz szólok, mert közösen kell megvédenünk a gyermekes családok adócsökkentéseit. Brüsszel ugyanis háborúra készül, a háborúhoz pedig pénzt akar behajtani, ezért adóemeléseket, megszorításokat vár el a tagállamoktól

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: Brüsszel tervének Magyarországon is vannak kiszolgálói, akik szintén adóemelésekre készülnek, ezeknek az adóemeléseknek pedig szavai szerint a gyermekes családok lennének a legnagyobb áldozatai.

A Tisza is lebukott, hiszen kiszivárgott, illetve bevallott terveikből is tudjuk, már előkészítették az adóemelési terveiket. Nemcsak a személyi jövedelemadót akarják megemelni, hanem el akarják venni a családi adókedvezményt és az édesanyák adómentességét is

– mondta. Koncz Zsófia videójában úgy fogalmazott: ezek az adóemelések a gyermekes családoktól évi több százezer, akár több millió forintot vennének el. Jelezte, a kormány szerint nem adóemelésre, hanem további családi adócsökkentésre van szükség.

– Európa legnagyobb adócsökkentési programja keretében két lépésben megduplázzuk a családi adókedvezményt, októbertől személyijövedelemadó-mentességet adtunk a háromgyermekes anyáknak, januártól pedig a kétgyermekes anyák szja-adómentessége következik, 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes anyákkal – sorolta. Közölte:

Brüsszel ezeket az adókedvezményeket kezdettől fogva ellenzi, és olyan kormányt akarnak Magyarországon, amely végrehajtja terveiket, köztük a családi adóemeléseket.

– Ezért arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a most zajló nemzeti konzultációban és töltse ki a kérdőívet, tiltakozzunk a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése ellen! – szólított fel Koncz Zsófia.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu