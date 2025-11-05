nemzeti konzultációbrüsszeli politikaHidvéghi Balázs

Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma + videó

Már félmillióan kitöltötték a nemzeti konzultációt – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes, aki felhívta a figyelmet arra: Brüsszel megszorításokkal akarja tovább finanszírozni az ukrajnai háborút, ezt a magyar kormány határozottan elutasítja.

Forrás: Facebook2025. 11. 05. 9:01
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes. A parlamenti államtitkár a közösségi oldalán közzétett videóban hozzátette: a 

nemzeti konzultációban a mindannyiunkat érintő kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk.

Miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásában, Brüsszelben továbbra is folytatni akarják a háborút, és az árát velünk akarják megfizettetni. Mivel a pénz elfogyott, ezért 

adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk

 – húzta alá Hidvéghi Balázs.

Balatonalmádi, 2025. október 11. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nyilatkozik a közmédiának a nemzeti konzultáció kapcsán a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitója előtt Balatonalmádiban 2025. október 11-én. MTI/Vasvári Tamás
Hidvéghi Balázs. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

– Az is látszik, hogy ezen tervek végrehajtásához már megegyeztek a hazai ellenzékkel is – mondta. Hozzátette: a magyar kormány a leghatározottabban visszautasítja ezeket a terveket. – Mi nem fogjuk a magyar emberek pénzét Brüsszelbe küldeni, hogy onnan azután Ukrajnába menjen – jelentette ki. Hidvéghi Balázs arra kéri az állampolgárokat, hogy november 30-ig küldjék vissza a kiöltött nemzeti konzultációs íveket.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

