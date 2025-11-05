Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma + videó

– Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes. A parlamenti államtitkár a közösségi oldalán közzétett videóban hozzátette: a

nemzeti konzultációban a mindannyiunkat érintő kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk.

Miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásában, Brüsszelben továbbra is folytatni akarják a háborút, és az árát velünk akarják megfizettetni. Mivel a pénz elfogyott, ezért

adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk

– húzta alá Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

– Az is látszik, hogy ezen tervek végrehajtásához már megegyeztek a hazai ellenzékkel is – mondta. Hozzátette: a magyar kormány a leghatározottabban visszautasítja ezeket a terveket. – Mi nem fogjuk a magyar emberek pénzét Brüsszelbe küldeni, hogy onnan azután Ukrajnába menjen – jelentette ki. Hidvéghi Balázs arra kéri az állampolgárokat, hogy november 30-ig küldjék vissza a kiöltött nemzeti konzultációs íveket.