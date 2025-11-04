Szoboszlai DominikLiverpoolteljesítményAston VillaReal Madrid

„Egészen pazar teljesítmény” – Szoboszlai-videóval hangol a Liverpool a Real Madrid ellen

Íme, újabb adalék ahhoz, amit különben is tudunk. Napok óta ömlenek a hírek erről: Szoboszlai Dominik meghódította a Liverpoolt. A klub a Real Madrid elleni BL-meccsre hangolva látványos videót posztolt Szoboszlai lenyűgöző játékáról az Aston Villa ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 6:00
Szoboszlai Dominik tudja, merre tart Fotó: RALF IBING Forrás: firo Sportphoto
Szoboszlai Dominik volt a meccs embere a Liverpool–Aston Villa Premier Legue-mérkőzésen, amit a Vörösök 2-0-ra nyertek meg. Szinte hibátlanul játszott, amit legújabban maga a klub méltat azzal, hogy az Instagram-fiókjára  „Fáradhatatlan teljesítmény Szobótól” cím alatt  töltött fel videót.

Szoboszlai Dominik jól érezte magát a Liverpool-Aston Villa Premier League-meccsen, még a neki kiosztott sárga lapon is mosolygott. Most jön a BL és a Real Madrid
Szoboszlai Dominik jól érezte magát a Liverpool-Aston Villa Premier League-meccsen, még a neki kiosztott sárga lapon is mosolygott. Most jön a BL és a Real Madrid Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Egészen pazar teljesítményt nyújtott, nemde? Az egész pályát bejátszotta, duzzad az energiától, a játékintelligenciája lenyűgöző 

– ezzel a mondattal vezeti fel a kommentál Szoboszlai Dominik játékát.

Liverpoolban is ámulnak Szoboszlai sprintjén

majd több játékszituációt kiemelve elemzi a magyar középpályás fantasztikus játékát, kiemelve, milyen jó a játékkapcsolata Szalahhal, továbbá azt a sprintet, amit a 88. percben vágott le. Íme, Szoboszlai teljesítményének összegzése:

  • valamennyi csele és szerelési kísérlete sikeres volt
  • öt labdaszerzés
  • három párharc megnyerése
  • három lövés és három helyzet kialakítása.

Jön a Real Madrid elleni BL-rangadó

A Liverpool kedd este 21.00-é fogadja a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. Itt olvasható el minden , amit a meccsről tudni kell. Nem is vitás, hogy Szoboszlai ott lesz a Arne Slot kezdőcsapatában, s immár az sem kétséges, hogy nem jobbhátvédként, hanem a középpályán, a csapat motorjaként.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

