„Egészen pazar teljesítmény” – Szoboszlai-videóval hangol a Liverpool a Real Madrid ellen

Szoboszlai Dominik volt a meccs embere a Liverpool–Aston Villa Premier Legue-mérkőzésen, amit a Vörösök 2-0-ra nyertek meg. Szinte hibátlanul játszott, amit legújabban maga a klub méltat azzal, hogy az Instagram-fiókjára „Fáradhatatlan teljesítmény Szobótól” cím alatt töltött fel videót.

Szoboszlai Dominik jól érezte magát a Liverpool-Aston Villa Premier League-meccsen, még a neki kiosztott sárga lapon is mosolygott. Most jön a BL és a Real Madrid Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Egészen pazar teljesítményt nyújtott, nemde? Az egész pályát bejátszotta, duzzad az energiától, a játékintelligenciája lenyűgöző

– ezzel a mondattal vezeti fel a kommentál Szoboszlai Dominik játékát.

Liverpoolban is ámulnak Szoboszlai sprintjén

majd több játékszituációt kiemelve elemzi a magyar középpályás fantasztikus játékát, kiemelve, milyen jó a játékkapcsolata Szalahhal, továbbá azt a sprintet, amit a 88. percben vágott le. Íme, Szoboszlai teljesítményének összegzése: