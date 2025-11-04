A Liverpool legjobbja, Szoboszlai Dominik a BL királyai ellen bizonyíthat

Három forduló telt el a Bajnokok Ligája 2025–26-os idényének alapszakaszából, s jelen pillanatban öt olyan csapat van, amely az első három összecsapását megnyerte. Az egyik a Real Madrid, amely kedden este 21 órakor játssza következő mérkőzését a Liverpool ellen. Szoboszlai Dominik csapata eddig két győzelem mellett egy vereséget szenvedett, az angol csapat a Galatasaray elleni idegenbeli BL-meccsén kapott ki ebben a sorozatban. Ami a két csapat saját bajnokságában nyújtott teljesítményét illeti, ott kicsit árnyaltabb a kép. A Liverpool a Premier League-ben már négy vereséget szedett össze, amely alaposan meglepte a csapat szurkolóit. A Real Madrid tíz győzelemmel és egy vereséggel áll a La Liga élén, már 5 pont az előnye a második helyezett Barcelonával szemben.

Ezen a 2022-es képen Szoboszlai Dominik a Lipcse színeiben küzd a Real Madrid ellen

Fotó: RUBEN DE LA FUENTE PEREZ / NurPhoto

Szoboszlai Dominik és a Liverpool a BL legendás csapata ellen

Ha a Bajnokok Ligája (korábban Bajnokcsapatok Európa Kupája) történetét nézzük, a Real Madridnál nincs eredményesebb alakulat ebben a sorozatban. A madridi együttes eddig tizenötször nyerte meg a BL (BEK) serleget, ami abszolút rekord.

Nem véletlen mondják azt, hogy a Real Madrid stadionjában, a falakat összetartó téglákban ott van az, ami más együttesnél csak nyomokban létezik.

Ennek ellenére nem jelenthető ki az, hogy a kedd esti összecsapásnak a spanyol együttes lenne az esélyese.

Nekünk, magyaroknak mégis az a legfontosabb, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mire megy majd a Real Madrid ellen. Az, hogy Szoboszlai kezdeni fog, szinte biztos, nincs az az edző, aki a Liverpool jelenlegi legjobb formájában lévő játékosát kihagyná a kezdőcsapatból. Kerkez Milos esetében kicsit más a helyzet, mert a védősorban szereplő magyar válogatott játékos az utóbbi időben igencsak ingadozó formát mutat.

Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik a Liverpool hétfő esti edzésén

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik formája tényleg elképesztő, s mindezt a számok is igazolják. Persze ezt a szurkolók is jól tudják, akik a múlt hét végén, az Aston Villa elleni 2-0-s bajnoki győzelem után az idényben negyedszer választották meg a magyart a csapat legjobbjának. Ez azonban csak az érem egyik oldala.

Ennél fontosabb, hogy a Sofascore statisztikákra alapozó osztályzatai alapján 14 tétmeccséből négyszer volt eddig a Liverpool legjobbja, köztük az Arsenal és a Manchester United elleni rangadón.

A mérkőzés előtt Szoboszlai a Spíler TV-nek nyilatkozott. Szerinte lehet bármit is mondani, a lényegi kérdések úgyis a pályán dőlnek majd el. – Itt nem reménykedni kell, hanem dolgozni. Ilyen szinten a reménykedés nagyon kevés. Mindenki egytől egyig bele kell, hogy tegye, amit tud, és akkor sikeresek leszünk. Tavaly is ezért ment jól, mert nemcsak a kezdők tették oda magukat, hanem az egész keret.