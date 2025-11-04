LiverpoolBajnokok LigájaSzoboszlai DominikReal Madrid

A Liverpool legjobbja, Szoboszlai Dominik a BL királyai ellen bizonyíthat

Óriási meccs lehet a kedd este 21 órakor kezdődő Bajnokok Ligája-összecsapás, amelyet az egész világ, de különösen Magyarország felfokozott érdeklődéssel vár. A Liverpool és a Real Madrid mérkőzése a múltban is csemege volt, ma sincs ez másképpen. Szoboszlai Dominik újra főszereplő lehet a Real Madrid ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 5:15
Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen készülhet a Bajnokok Ligájában
Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen készülhet a Bajnokok Ligájában Fotó: RALF IBING Forrás: firo Sportphoto
Három forduló telt el a Bajnokok Ligája 2025–26-os idényének alapszakaszából, s jelen pillanatban öt olyan csapat van, amely az első három összecsapását megnyerte. Az egyik a Real Madrid, amely kedden este 21 órakor játssza következő mérkőzését a Liverpool ellen. Szoboszlai Dominik csapata eddig két győzelem mellett egy vereséget szenvedett, az angol csapat a Galatasaray elleni idegenbeli BL-meccsén kapott ki ebben a sorozatban. Ami a két csapat saját bajnokságában nyújtott teljesítményét illeti, ott kicsit árnyaltabb a kép. A Liverpool a Premier League-ben már négy vereséget szedett össze, amely alaposan meglepte a csapat szurkolóit. A Real Madrid tíz győzelemmel és egy vereséggel áll a La Liga élén, már 5 pont az előnye a második helyezett Barcelonával szemben.

Fotó: RUBEN DE LA FUENTE PEREZ / NurPhoto

Szoboszlai Dominik és a Liverpool a BL legendás csapata ellen

Ha a Bajnokok Ligája (korábban Bajnokcsapatok Európa Kupája) történetét nézzük, a Real Madridnál nincs eredményesebb alakulat ebben a sorozatban. A madridi együttes eddig tizenötször nyerte meg a BL (BEK) serleget, ami abszolút rekord. 

Nem véletlen mondják azt, hogy a Real Madrid stadionjában, a falakat összetartó téglákban ott van az, ami más együttesnél csak nyomokban létezik.

Ennek ellenére nem jelenthető ki az, hogy a kedd esti összecsapásnak a spanyol együttes lenne az esélyese.

Nekünk, magyaroknak mégis az a legfontosabb, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mire megy majd a Real Madrid ellen. Az, hogy Szoboszlai kezdeni fog, szinte biztos, nincs az az edző, aki a Liverpool jelenlegi legjobb formájában lévő játékosát kihagyná a kezdőcsapatból. Kerkez Milos esetében kicsit más a helyzet, mert a védősorban szereplő magyar válogatott játékos az utóbbi időben igencsak ingadozó formát mutat.

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik formája tényleg elképesztő, s mindezt a számok is igazolják. Persze ezt a szurkolók is jól tudják, akik a múlt hét végén, az Aston Villa elleni 2-0-s bajnoki győzelem után az idényben negyedszer választották meg a magyart a csapat legjobbjának. Ez azonban csak az érem egyik oldala. 

Ennél fontosabb, hogy a Sofascore statisztikákra alapozó osztályzatai alapján 14 tétmeccséből négyszer volt eddig a Liverpool legjobbja, köztük az Arsenal és a Manchester United elleni rangadón.

A mérkőzés előtt Szoboszlai a Spíler TV-nek nyilatkozott. Szerinte lehet bármit is mondani, a lényegi kérdések úgyis a pályán dőlnek majd el. – Itt nem reménykedni kell, hanem dolgozni. Ilyen szinten a reménykedés nagyon kevés. Mindenki egytől egyig bele kell, hogy tegye, amit tud, és akkor sikeresek leszünk. Tavaly is ezért ment jól, mert nemcsak a kezdők tették oda magukat, hanem az egész keret.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a hazaiak mestere, Arne Slot visszafogottan beszélt. Ő is tudja, nem akármilyen csapat ellen kell helytállnia kedden a Liverpoolnak. 

Tavaly egy nagyszerű Real Madridot láttam, és ez idén is így van. Mindig nagyszerűen szerepeltek ebben a sorozatban. Nagyszerű csapat, de a miénk is az

– mondta hétfői sajtótájékoztatóján Slot.

Lesz ennek a meccsnek egy olyan szereplője, akinek érzelmileg egészen biztosan nagy megrázkódtatást okoz majd, ha elkezdődik a mérkőzés. Ő nem más, mint Trent Alexander-Arnold, aki a nyáron a Liverpoolból éppen a Real Madridba szerződött. A helyi születésű védő a nyárig nem szerepelt más együttesben, csak a Liverpoolban, amelynek színeiben kilenc idény alatt 354 mérkőzést játszott és két bajnoki címet, valamint egy-egy Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyert. 

Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, a fogadtatás és a légkör is hozzájárul majd ehhez.

Bár a közelmúltban nem jöttek nekik az eredmények, még mindig élcsapat, és nálunk senki nem gondolja, hogy könnyű dolgunk lesz” – fogalmazott a 27 éves angol játékos.

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Az Opta elemzése szerint a Liverpool győzelmi esélye 38,7 százalék, a Real Madridé 37,2 százalék, a döntetlen 24 százalék körül mozog – tehát rendkívül kiegyenlített párharcra számíthatunk. Arne Slot csapata tavaly novemberben 2-0-ra legyőzte a Madridot hazai pályán, és idén ismét az Anfielden fogadja a spanyol rekordbajnokot. Ez lesz a két klub 13. összecsapása a Bajnokok Ligájában, amelyek közül csak egy nem az elmúlt 16 évben volt.

Láthatunk néhány olyan klasszikus párharcot is, amelyek egy-egy ilyen meccset eldönthetnek. Nézzük ezeket:

  • Van Dijk – Mbappé: tapasztalat a sebesség ellen – ez klasszikus párharcnak tűnik.
  • Szoboszlai – Bellingham: két fiatal vezéregyéniség, akik kiválóan szervezik meg a középpálya játékát. Jude Bellingham (22 éves, 128 napos) lehet a legfiatalabb játékos, aki eléri az 50 lejátszott meccset a Bajnokok Ligájában. A rekordot Iker Casillas tartja (22 éves, 155 napos).
  • Szalah – Carreras: a madridi védelem gyenge pontját a Liverpool egyiptomi támadója keserítheti meg. Mohamed Szalah amúgy két találatra van az ötvengólos határtól a Bajnokok Ligájában. Ezzel ő lehet az első afrikai játékos, aki eléri ezt.

A Liverpoolnak arra is számítania kell, hogy a Real Madrid elképesztő rutinnal szokta hozni a rázósnak ígérkező meccseket. A királyi gárda ezeken a mérkőzéseken arra mindenképpen vigyáz, hogy az első percek nyomását túlélje. 

Nem lesz ez másképpen kedd este sem. Minden egyes eltelt perc, amíg 0-0 az állás, a madridiak malmára hajthatja a vizet, arról nem is szólva, ha a spanyolok a találkozó elején szereznének egy gólt.

Megható jelenetek zajlottak le Liverpoolban

Hétfőn este megható jelenetek is lezajlottak Liverpoolban, ahol a Real Madrid játékosai is megemlékeztek a portugál Diogo Jotáról, aki ezen a nyáron autóbalesetben vesztette életét. A közkedvelt támadó halála az egész futballvilágot megrázta. Jota testvérével, Andréval együtt tragikus autóbalesetben vesztette életét Zamorában. Azóta az Anfield a gyász és a hála szentélyévé vált: a stadion környékét sálak, mezek, virágok és zászlók borítják, a szurkolók pedig nap mint nap elzarándokolnak az emlékhelyhez, hogy leróják kegyeletüket. Így cselekedett a Liverpool elleni BL-meccs előtti estén a Real Madrid küldöttsége is. Emilio Butragueno, a csapat korábbi kiválósága, intézményi kapcsolatokért felelős igazgatója, Xabi Alonso vezetőedző, aki 2004-2009 között, öt éven át a Liverpool játékosa volt, továbbá Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota egykori csapattársa, aki a nyáron igazolt a Liverpooltól a Real Madridhoz, továbbá, valamint Dean Huijsen tisztelgett a portugál játékos emléke előtt. 

A két gigász összecsapását kedden este 21 órakor rendezik Liverpoolban.

Párizsban is rangadót játszanak

A keddi játéknap másik rangadóját Párizsban vívják, ahol a címvédő, éllovas Paris Saint-Germain a hozzá hasonlóan százszázalékos, második helyen álló Bayern Münchent látja vendégül. A francia sztárcsapat az utóbbi 41 hazai csoport-/alapszakasz mérkőzése közül csupán kettőn maradt alul, nyolc döntetlen mellett 31-szer győzött. 

A Bayernnek viszont imponáló a mérlege a francia ellenfelekkel szemben, utóbbi 15 ilyen találkozójából 13-at megnyert. Az összecsapáson kulcsfontosságú lehet, hogy a hazai védelem hogyan tudja, illetve tudja-e hatástalanítani a németek bombaformában lévő angol csatárát, Harry Kane-t, aki utóbbi tíz BL-fellépése során 11 gólt szerzett, a mostani szezonban pedig összesen már 22 találatnál jár. A Bayern középpályása, Joshua Kimmich pályafutása 100. BL-meccse előtt áll, ha pályára lép a francia fővárosban, ő lesz a sorozat 30. „századosa” és Thomas Müller (163), Manuel Neuer (131), Philipp Lahm (105), valamint Oliver Kahn (103) után az ötödik müncheni, aki elérte ezt a mérföldkövet.

A még ugyancsak százszázalékos, angol bajnoki listavezető Arsenal is kedden lép pályára, mégpedig az egyelőre nyeretlen Slavia Praha otthonában, a múlt héten edzőváltáson átesett Juventus pedig – amely eddig a prágaiakhoz hasonlóan még szintén nem tudott győzni az alapszakaszban – a hatpontos Sporting Lisboát látja vendégül. 

Érdekesnek ígérkezik a Napoli és az Eintracht Frankfurt olaszországi összecsapása is, amelyik csapat nyer, az jelentősen javíthat az egyelőre gyenge pozícióján.

A keddi Bajnokok Ligája meccsek párosítása:

SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 18.45 
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 18.45
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 21.00 
Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 
Atlético Madrid (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga) 21.00
Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
Tottenham Hotspur (angol)–FC Köbenhavn (dán) 21.00 
Olimpiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 21.00 
Bodö/Glimt (norvég)–AS Moanco (francia) 21.00

