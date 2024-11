Arne Slotot a mennyekbe emelik, Mbappéról leszedik a keresztvizet

A Liverpool legutóbb tizenöt éve tudott nyerni a Real Madrid ellen. Szoboszlai Dominik nem került be a szerda esti Bajnokok Ligája-rangadón a Liverpool kezdőcsapatába, Arne Slot a középpályán a Jones, Gravenberch, Mac Allister triónak szavazott bizalmat. A cserék között természetesen ott volt a magyar játékos is, és végül nem maradt le teljesen a rangadóról, az utolsó tíz percre elfoglalta Jones helyét a pályán.

Szoboszlai Dominik ezúttal csak hajrára állt be Fotó: AFP

A Real Madrid kezdőcsapata is furcsa képet festett, igaz, főként a sérülések miatt, hiányzik Vinícius Júnior, Rodrygo, Carvajal, Militao és Tchouaméni is. Az első félidőben a Liverpool dolgozott ki több helyzetet, de Thibaut Courtois ugyanúgy lehúzta a rolót, mint a két csapat 2022-es BL-döntőjén. A szünet után Mac Allister törte meg a jeget, az 52. percben szép akció végén talált a kapuba. Hamar egyenlíthetett volna a Real, a csereként beállt Lucas Vázquez buktatásáért tizenegyeshez jutott, Kylian Mbappé büntetőjét azonban kivédte Caoimhin Kelleher.

Mbappé és Szalah is kihagyta a büntetőt

A másik oldalon is kimaradt egy büntető, Szalah a kapufát találta el. A csereként beállt Cody Gakpo viszont fejjel meg tudta duplázni a Liverpool előnyét, amely így egyedüli csapatként továbbra is százszázalékos a BL alapszakaszában. Vasárnap következik a Manchester City elleni bajnoki rangadó hazai pályán. A bajnokságban is Liverpool áll az élen, ráadásul nyolcpontos előnnyel a City előtt, és volt olyan angol szaklap, amely már a madridiak elleni meccs előtt megjósolta, hogy Szoboszlai a kispadon kaphat helyet, mert a nagy munkabírású mezőnymunkájára vasárnap, a Manchester City ellen lehet igazán nagy szükség.

Mindig jó nyerni, különösen ilyen nagy meccset, minőségi játékosokból álló ellenféllel szemben. De még többet jelentene nekem, hogy ha eljutnánk a sorozat későbbi fázisáig, a Bajnokok Ligája felépítése annyira furcsa, nehéz megítélni, mennyire fontosak ezek a győzelmek. Ha megérkezünk a nyolcaddöntőbe vagy a negyeddöntőbe, vagy ahová tudunk, és ott verjük meg őket, az még jelentősebb teljesítmény lenne

– mondta Arne Slot, aki azt is kiemelte: a Liverpool többet akar, mint csoportmeccseket nyerni. Szoboszlai Dominik esetében nem indokolta meg a kevés játéklehetőséget, ellenben a magyar középpályás helyén kezdő Curtis Jones teljesítményét külön is kiemelte.

Arne Slot többre vágyik az alapszakasz megnyerésénél Fotó: AFP

Kevesen hitték volna, hogy öt forduló után, azaz mindössze három körrel a vége előtt a Real Madrid ilyen nehéz helyzetbe kerül a BL-ben. Carlo Ancelotti csapata két győzelemmel és immáron három vereséggel, eddig mindössze hat pontot gyűjtve a 24. helyen áll az új Bajnokok Ligájában. Az idei nagy átalakulás után 36 csapatos alapszakaszt rendeznek, amelyben mindenki nyolc meccset játszik, és a végén az első nyolc automatikusan bejut a negyeddöntőbe, a 9–24. helyezetteknek pedig még meg kell vívniuk sikeres párharcot ugyanezért. A 25.-től lefelé pedig a kiesők vannak. A Real Madrid jelenleg egy helyre van ettől a szégyentől.

Carlo Ancelotti megvédi a játékosát

Ha az Anfield Roadon Mbappé értékesíti a tizenegyest, a Real egyenlít, s maradt volna esélye a pontszerzésre, nem véletlen, hogy a spanyol és a francia sajtó nem bánik kesztyűs kézzel a gyengélkedő csatárral. A Marca vezető cikkének címében az virít, hogy „Mbappé, egy kegyetlen rémálom”. A francia Le Parisien pedig drámainak nevezi a Real Madridban nyújtott teljesítményét. A két lap szerint a Liverpool ellen kihagyott tizenegyes csak a jéghegy csúcsa volt, Mbappé egyéb mutatói is borzasztóak voltak. Mindössze két lövési kísérlete volt, a tizenegyesen kívül egy blokkolt lövés, a 24-ből hat passza rossz volt, és 15-ször veszítette el a labdát.

Kylian Mbappé mindenki támogatását élvezi, s hamarosan túllép ezen a nehéz időszakon. Ő egy különleges játékos, türelmesnek kell lennünk. Jól teljesít, jól zajlik a beilleszkedése

– igyekezett mindenkit megnyugtatni Carlo Ancelotti, a madridiak vezetőedzője a francia támadóval kapcsolatban.

A másik, BL-ben szárnyaló angol csapat, az Aston Villa kis híján a Juventust is legyőzte, ám Rogers 94. perces gólját VAR-vizsgálat után érvénytelenítették. A Crvena zvezda a Stuttgart kiütésével szerezte meg első pontjait a kiírásban, a topligák tavalyi meglepetéscsapatai közül a Bologna és a Girona is elszenvedte negyedik vereségét öt forduló alatt, utóbbi meccskeretébe a magyar védő, Yaakobishvili Antal nem került be.