Slot döntött, Szoboszlai Dominik lemaradhat az év meccséről

A Liverpool legutóbb tizenöt éve tudott nyerni a Real Madrid ellen, Szoboszlai Dominik sokkal frissebb, 2022-es győztes emléket táplálhat a spanyol sztárcsapat ellen. Szoboszlai ennek, na meg a múlt hétvégén lőtt gólja ellenére sem került be a szerda esti Bajnokok Ligája-rangadón a Liverpool kezdőcsapatába, Arne Slot a középpályán a Jones, Gravenberch, Mac Allister triónak szavazott bizalmat. Szoboszlai mellett Trent Alexander-Arnold is a kispadon kezd a Real Madrid ellen.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legutóbbi meccsén gólt lőtt, a Real Madrid ellen a cseresorból vár bevetésre (Fotó: AFP/JUSTIN TALLIS)

Slot döntésében az is szerepet játszhat, hogy a Bajnokok Ligája és a Premier League tabelláját is vezető Liverpool vasárnap is rangadót vív, akkor az angol bajnoki címvédő Manchester City ellen.

Szoboszlai beáll a Real Madrid ellen?

A cserék között természetesen ott van Szoboszlai Dominik, s nem lenne meglepő, ha a második félidőben beszállna, de még az is elképzelhető, hogy teljesen lemarad a rangadóról.

A Real Madrid kezdőcsapata is furcsa képet fest, igaz, főként a sérülések miatt, hiányzik Vinícius Júnior, Rodrygo, Carvajal, Militao és Tchouaméni is. Carlo Ancelotti ígéretéhez híven viszont Mendy bekerült a kezdőbe.