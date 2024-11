Ezért kaphatott csak perceket Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen

Azok után, hogy Szoboszlai Dominik végre megszerezte az idénybeli első gólját a Premier League-ben a Southampton elleni mérkőzésen, amely után a forduló válogatottjába is bekerült, meglepetést keltett, hogy kimaradt a Real Madrid elleni kezdőből. Arne Slot döntése azonban valószínűleg nem a magyar középpályás ellen irányul, inkább egyfajta előrelátás vezérelhette.

Szoboszlai helyén Curtis Jones villogott a Real Madrid ellen Forrás: X/Liverpool FC

A Liverpool programjában ezen a héten két nagy meccs szerepelt, és bármilyen furcsa, ezek közül most a Real Madrid elleni BL-meccs volt a kevésbé fontos. A szerdai 2-0-s győzelem előtt is már négyből négy sikerrel vezette a Bajnokok Ligája tabelláját Slot csapata, itt a továbbjutást már nem fenyegeti komoly veszély, a cél szinte teljesítve. Vasárnap viszont következik a Manchester City elleni bajnoki rangadó hazai pályán. Ott is a Liverpool áll az élen, ráadásul nyolcpontos előnnyel a City előtt, de a Premier League darálója sokkal hosszabb, és jelen pillanatban a bajnoki cím szempontjából fontosabb, hogy a nyolcpontos előnyből tizenegy legyen – de semmikképpen se csökkenjen –, mint amilyen a Real elleni győzelem volt.

Emiatt volt olyan angol szaklap, amely már a madridiak elleni meccs előtt megjósolta, hogy Szoboszlai a kispadon kaphat helyet, mert a nagy munkabírású mezőnymunkájára vasárnap, a Manchester City ellen lehet igazán nagy szükség.

Erről zajlik a pérbeszéd a Redditen is a Liverpool szurkolói között. Egyikük így fogalmazott: „Szükségünk van egy friss Szobóra a City ellen. Szét fogja futni a középpályát.”

Másikuk hozzátette, hogy a Liverpool kezdője így is erős volt, és legalább Szoboszlai, valamint a kispadról beszállva gólt szerző Cody Gakpo kapott kis pihenőt a vasárnapi rangadóra.

Szoboszlai néhány perc alatt is megizzadt a Real Madrid ellen

Végül csereként pályára lépett Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen, a 83. percben az addig nagyszerűen játszó Curtis Jones helyére állt be. Bár így csak perceket játszhatott, a Liverpool meccs végi ünneplős videóján látszik, ahogy az izzadság megcsillan a halántékán, tehát igyekezett keményen dolgozni a rendelkezésére álló kevés idő alatt is.