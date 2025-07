„Nagyot hibáztak a zsűrik" – a visszatérő Szilágyi Áron érdekes ítélet után esett ki a vb-n

A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron Achilles-sérülése és szeptember eleji műtétje után májusban tért vissza a nemzetközi mezőnybe, és a júniusi genovai Európa-bajnokságon egyéniben ezüstöt, míg csapatban aranyérmet szerzett, így a tbiliszi világbajnokságon újra az esélyesek között volt a magyar klasszis.

Szilágyi Áron a negyeddöntőben esett ki a vívó világbajnokságon. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szilágyi Áron jutott a legtovább, majd visszavágott az olasz

A második helyen rangsorolt Szilágyi az első körben könnyedén verte a török Tolga Aslant, majd következett a dél-koreai Do Gjongdong. A kardozónak itt sem kellett izgulnia 6-0-ra, majd 9-2-re is vezett, végül pedig 13-8-as győzelemmel jutott be a nyolcaddöntőbe. Az viszont már nem volt ilyen sima.

Az orosz Pavel Graugyin ellen 3-1-re vezetett, majd ellenfele egyenlített, de csakhamar háromtalálatnyi volt a különbség a magyar klasszis javára. Csakhogy az egyperces szünet után 8-5-ről egyenlített, sőt fordított is Graugyin, aki többször hátrálva is képes volt csuklóvágással tust adni. Szilágyi azonban nem bizonytalanodott el, 11-13-ról egyenlített, 14-13-ra már megint ő vezetett, a döntő tus helyett azonban újabb egyenlítés következett. Végül a magyar kardozó nagyon határozottan vágott rá Graugyin karjára, és kigyulladt a zöld lámpa, ami az ő győzelmét jelentette.

A negyeddöntőben az olasz Luca Curatoli következett, akit Szilágyi a 2021-es tokiói olimpiai döntőben legyőzött, míg a 2025-es Eb-n a döntőben a magyar kardcsapat az olaszokat ejtette ki. Itt viszont Szilágyi napja véget ért, miután Curatoli 15-12-re nyert, és bejutott a negyeddöntőbe, így Rabb Krisztián után Szilágyit is kiejtette.

Szilágyi Áron (jobbra) és az orosz Pavel Graugyin asszója a legjobb nyolc közé kerülésért a vívó-világbajnokságon. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bírói hiba után esett ki Szilágyi Áron?

A kieső magyar versenyző a vegyes zónában pár perccel később elmondta, hogy az utolsó találatot ő kapta, de ellenfele az egyik lábával kilépett oldalra. – A zsűri azzal indokolta, hogy megadta ellenem, hogy nem mondott álljt. Azon ment a vita, hogy kell-e neki álljt mondani, ha akcióban lép ki valaki. Nincs rá ideje álljt mondani.

Én szerintem itt nagyot hibáztak a zsűrik.

– Nagyon levegős volt a vívásom, pont, ami az első két asszómat jellemezte, hogy feszesen tudtam középen fogni az előkészítésemben az ellenfelemet lábbal, kézzel, itt nem éreztem középen. Kétszer-háromszor-négyszer elért úgy, hogy azt hittem, távolságban jó vagyok, hogy messze van, még nem érhet el, és egyszer csak ott volt. Fordítva szokott lenni, hogy gyengébben kezdek, egyre jobban vívok, és egyre erősebb ellenfeleket meg tudok verni. Most nagyon erősen kezdtem, Graugyin ellen látszott, hogy már nem úgy megy a lábam, itt meg sajnos nem tudtam azt a formát hozni, ami ide elég lett volna – mondta Szilágyi a kiesése után, majd hozzátette, a sérült lábának nem tett jót a hosszú szünet az asszók között.