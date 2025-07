Hatalmas meglepetés a Tour de France szombati szakaszán

Most már tényleg a végéhez közeledik a Tour de France. Szombaton a Nantua és Pontarlier közötti 184,2 kilométeres, dombokkal tűzdelt etapot teljesítették a kerékpárosok. A 2900 méter szintemelkedést tartalmazó, de nehéz hegyek nélküli szakasz sokak érdeklődését felkeltette, a nagy tempó jelentős káoszt és csoportokra szakadt mezőnyt eredményezett. Végül nehezen, de a táv harmada után kialakult egy 13 fős szökevénycsoport, amelyből a szakadó esőben hosszú szóló szökésre vállalkozott az ausztrál Harry Sweeny, ám kísérlete nem volt sikeres.

A csúszós úton többen is elestek, az élen haladó hármasból pedig a Tour-újonc sprinter, Kaden Groves támadott 17 kilométerrel a céltól. Jó ütemű megindulása győzelmet ért az ausztrálnak, aki a Vuelta a Espanán 7, a Giro d'Italián 2 szakaszt nyert korábban, így mostani sikerével teljessé tette kollekcióját a háromhetes körversenyeken. Csapatából, az Alpecin-Deceuninckből a belga Jasper Philipsen és a holland Mathieu van der Poel is nyert szakaszt és viselte a sárga trikót is ezen a francia körversenyen, ám már mindketten feladták a viadalt, előbbi sérülés, utóbbi pedig betegség miatt.

Az összetett esélyesek együtt, hét perc feletti hátránnyal értek célba. A csoportjuk elején néhányan elestek a célegyenesre fordulva épp Tadej Pogacar előtt, aki egy szakasz teljesítésére került a címvédéstől. „Hogy őszinte legyek, most már nyugalmat érzek, de azt is tudom, hogy a vasárnapi szakasz is teljes odafigyelést igényel a Párizs felé vezető úton” – mondta az M4 Sport helyszíni stábjának Pogacar.

Az mindenképp megnyugvásra ad okot, hogy Jonas Vingegaard és Wout van Aert is odajött hozzám gratulálni.

„Van Aert ráadásul azt mondta, hogy ez a háború véget ért. Gondoltam magamban, igen, valóban: hetekig küzdöttünk a csapatukkal, most meg vége” – fejtette ki a világbajnok. Hozzáfűzte: megkönnyebbült, de „egy nagy nap még hátravan”.