Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Eintracht FrankfurtDino ToppmöllerSSC Napoli

Egy ismeretlen arc, német edző még nem járt így a Bajnokok Ligájában

Nehéz helyzetben várja a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzést az előző idény német meglepetéscsapat. Az Eintracht Frankfurt három forduló után mindössze három pontot gyűjtött, több kulcsjátékosát sérülés miatt nélkülözi, a vendégszurkolóit kitiltották Nápolyból, és edzője, Dino Toppmöller betegség miatt nem vett részt a sajtótájékoztatón. A Bundesligában is bukdácsoló németek így tartalékosan, de elszántan készülnek az olasz bajnok SSC Napoli ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 7:02
Dino Toppmöller, az Eintracht Frankfurt edzője lebetegedett a Napoli elleni BL-meccs előtt Fotó: HARRY LANGER Forrás: DPA
Az Eintracht Frankfurt furcsán kezdte a Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírását. Kezdésként ugyan 5-1-re kiütötte Sallai Roland csapatát, a Galatasarayt, utána azonban kétszer ugyanennyire, 5-1-re kapott ki: előbb az Atlético vendégeként, majd hazai pályán, a Szoboszlai Dominik vezérelte Liverpooltól, így három forduló után csupán három pontja van. A Napoli elleni újabb vereséggel végleg veszélybe kerülhet a továbbjutás.

Az Eintracht Frankfurtnak hírhedt szurkolói vannak. Nápolyból most kitoltották őket. Ráadásul a csapat vezetőedzője, Dino Toppmöller is lebetegedett
Az Eintracht Frankfurtnak hírhedt szurkolói vannak. Nápolyból most kitoltották őket. Ráadásul a csapat vezetőedzője, Dino Toppmöller is lebetegedett Fotó: HARRY LANGER / DPA

Az Eintracht azonban több okból is nehéz helyzetben készült a nápolyi vendégjátékra.

A múlt árnyéka a német szurkolókon

Először is, a frankfurti szurkolók nem lehetnek ott a Diego Armando Maradona stadionban. A nápolyi hatóságok a két csapat 2023-as mérkőzésére hivatkozva, amikor zavargásba, verekedésbe keveredtek a vendégszurkolók, megtiltották a vendégjegyek értékesítését a frankfurti drukkereknek. Akkor több autó és rendőrségi jármű is megrongálódott, nyolc embert letartóztattak, és a város vezetése „magas kockázatú mérkőzésnek” minősítette a párosítást.

A frankfurti klub élesen tiltakozott a döntés ellen: Philipp Reschke ügyvezető szerint „nem lehet megoldás a szurkolók kizárása”, de az UEFA nem engedélyezte sem a semleges helyszínt, sem a zárt kapus meccset. Így a csapat tábor nélkül, hűvös fogadtatásra számíthat Nápolyban.

Sérülések, betegség, de töretlen önbizalommal a Napoli ellen

A bajokat tetézi, hogy a Frankfurt több kulcsembere is kidőlt. Oscar Højlund és Can Uzun biztosan hiányzik, míg Elias Baum csak most tért vissza edzésbe.

További csapás, hogy a vezetőedző, Dino Toppmöller lebetegedett, emiatt nem is vett részt a hétfői sajtótájékoztatón.

Hasonlóra még nem volt példa a klubnál, sőt még Németországban sem. Toppmöller helyett Jan Fiesser pályaedző és Arthur Theate védő válaszolt az újságírók kérdéseire.

Fiesser harcias hangon fogalmazott:

Azért vagyunk itt, hogy nyerjünk. Hiszünk magunkban, és megérdemeljük, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljünk. Tanulni jöttünk, de győzni is akarunk.

A belga Arthur Theate hozzátette: A Napoli az olasz bajnok, kiváló játékosokkal. De ha a Dortmund elleni intenzitással játszunk, megmutathatjuk, mire vagyunk képesek.

Miben bízhat az Eintracht Frankfurt?

A Frankfurt tehát minden fronton próbára van téve: botladozik a Bundesligában (csupán a nyolcadik), rossz rajt a BL-ben, szurkolói botrány, sérülések és edzői betegség. A németek mégis abban bíznak, hogy a küzdeni tudás és a mentális erő ellensúlyozhatja a hátrányokat. Egy bravúros nápolyi eredmény új lendületet adhatna a szezonjuknak — vereség esetén viszont a továbbjutás már-már elérhetetlenné válna.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló, keddi mérkőzések:

SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 18.45 
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 18.45
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 21.00 
Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 
Atlético Madrid (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga) 21.00
Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
Tottenham Hotspur (angol)–FC Köbenhavn (dán) 21.00 
Olimpiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 21.00 
Bodö/Glimt (norvég)–AS Moanco (francia) 21.00

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

