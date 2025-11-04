Egy ismeretlen arc, német edző még nem járt így a Bajnokok Ligájában

Az Eintracht Frankfurt furcsán kezdte a Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírását. Kezdésként ugyan 5-1-re kiütötte Sallai Roland csapatát, a Galatasarayt, utána azonban kétszer ugyanennyire, 5-1-re kapott ki: előbb az Atlético vendégeként, majd hazai pályán, a Szoboszlai Dominik vezérelte Liverpooltól, így három forduló után csupán három pontja van. A Napoli elleni újabb vereséggel végleg veszélybe kerülhet a továbbjutás.

Az Eintracht Frankfurtnak hírhedt szurkolói vannak. Nápolyból most kitoltották őket. Ráadásul a csapat vezetőedzője, Dino Toppmöller is lebetegedett Fotó: HARRY LANGER / DPA

Az Eintracht azonban több okból is nehéz helyzetben készült a nápolyi vendégjátékra.

A múlt árnyéka a német szurkolókon

Először is, a frankfurti szurkolók nem lehetnek ott a Diego Armando Maradona stadionban. A nápolyi hatóságok a két csapat 2023-as mérkőzésére hivatkozva, amikor zavargásba, verekedésbe keveredtek a vendégszurkolók, megtiltották a vendégjegyek értékesítését a frankfurti drukkereknek. Akkor több autó és rendőrségi jármű is megrongálódott, nyolc embert letartóztattak, és a város vezetése „magas kockázatú mérkőzésnek” minősítette a párosítást.

A frankfurti klub élesen tiltakozott a döntés ellen: Philipp Reschke ügyvezető szerint „nem lehet megoldás a szurkolók kizárása”, de az UEFA nem engedélyezte sem a semleges helyszínt, sem a zárt kapus meccset. Így a csapat tábor nélkül, hűvös fogadtatásra számíthat Nápolyban.

Sérülések, betegség, de töretlen önbizalommal a Napoli ellen

A bajokat tetézi, hogy a Frankfurt több kulcsembere is kidőlt. Oscar Højlund és Can Uzun biztosan hiányzik, míg Elias Baum csak most tért vissza edzésbe.

További csapás, hogy a vezetőedző, Dino Toppmöller lebetegedett, emiatt nem is vett részt a hétfői sajtótájékoztatón.

Hasonlóra még nem volt példa a klubnál, sőt még Németországban sem. Toppmöller helyett Jan Fiesser pályaedző és Arthur Theate védő válaszolt az újságírók kérdéseire.

Fiesser harcias hangon fogalmazott:

Azért vagyunk itt, hogy nyerjünk. Hiszünk magunkban, és megérdemeljük, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljünk. Tanulni jöttünk, de győzni is akarunk.

A belga Arthur Theate hozzátette: A Napoli az olasz bajnok, kiváló játékosokkal. De ha a Dortmund elleni intenzitással játszunk, megmutathatjuk, mire vagyunk képesek.