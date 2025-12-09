Hazugság! – A Barcelona játékosa kifakadt, Flick megértést kér

A Barcelona az előző BL-fordulóban, a Chelsea ellen Jules Koundé öngóljával és Ronald Araújo első félidei kiállításával került bajba, végül simán, 3-0-ra kikapott. Koundé azóta minden bajnokin az esetében egyébként is megszokott jobbhátvéd pozícióban kezdett, Araújo viszont a bajnokságban sem játszott, Pau Cubarsí és Gerard Martín volt Hansi Flick középső védője az Alavés, az Atlético Madrid és a Real Betis elleni La Liga-meccseken is – mindhármat megnyerte a Barcelona, amely vezeti a spanyol bajnoki tabellát. A BL-ben sokkal rosszabb pozícióból várják a katalánok az Eintracht Frankfurt elleni összecsapást.

Jules Koundé a Betis ellen is a Barcelona-védelem jobb oldalán játszott, s a Frankfurt elleni BL-meccs előtt cáfolta, hogy Ronald Araújo helyére pályázna (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Luis Contreras)

Sem a Barcelona, sem a Frankfurt nem úgy áll öt forduló után a BL-tabellán, ahogy előzetesen elképzelték a két klubnál. A katalánok hét pontot gyűjtöttek öt meccsen, ez jelenleg a 18. helyre elég, a Frankfurt pedig négy ponttal egyenesen kieső, 28. helyen áll, pedig a Galatasaray ellen 5-1-es sikerrel kezdte az alapszakaszt. Azóta viszont egy döntetlen mellett három súlyos vereség a német csapat mérlege, legutóbb az Atalantától kapott ki 3-0-ra. A Frankfurt a Bundesliga-formája alapján sem bizakodhat: három napja Lipcsében 6-0-ra kapott ki Dino Toppmöller csapata.

BL: először nyert a Frankfurt ellen a Barcelona

A két csapat korábban még nem csapott össze a BL-ben, a 2021/22-es Európa-liga negyeddöntőjében viszont játszott egymás ellen, s a Frankfurt a hazai 1-1-es döntetlen után 3-2-es barcelonai sikerrel harcolta ki a továbbjutást, s végül meg is szerezte az El-trófeát.