Hazugság! – A Barcelona játékosa kifakadt, Flick megértést kér

A Barcelona és az Eintracht Frankfurt is 3-0-s vereséget szenvedett a BL legutóbbi fordulójában. Kedd este egymás ellen próbálnak javítani. Ronald Araújo eltiltás miatt biztosan nem játszhat a Barcelona védelmében, Jules Koundé pedig hazugságnak nevezte, hogy fúrja csapattársát Hansi Flick vezetőedzőnél.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 8:03
Ronald Araújo pihenőt kért a Chelsea elleni BL-kiállítás után, Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője megadta neki Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
A Barcelona az előző BL-fordulóban, a Chelsea ellen Jules Koundé öngóljával és Ronald Araújo első félidei kiállításával került bajba, végül simán, 3-0-ra kikapott. Koundé azóta minden bajnokin az esetében egyébként is megszokott jobbhátvéd pozícióban kezdett, Araújo viszont a bajnokságban sem játszott, Pau Cubarsí és Gerard Martín volt Hansi Flick középső védője az Alavés, az Atlético Madrid és a Real Betis elleni La Liga-meccseken is – mindhármat megnyerte a Barcelona, amely vezeti a spanyol bajnoki tabellát. A BL-ben sokkal rosszabb pozícióból várják a katalánok az Eintracht Frankfurt elleni összecsapást.

Jules Koundé a Betis ellen is a Barcelona-védelem jobb oldalán játszott, s a Frankfurt elleni BL-meccs előtt cáfolta, hogy Ronald Araújo helyére pályázna
Jules Koundé a Betis ellen is a Barcelona-védelem jobb oldalán játszott, s a Frankfurt elleni BL-meccs előtt cáfolta, hogy Ronald Araújo helyére pályázna (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Luis Contreras)

Sem a Barcelona, sem a Frankfurt nem úgy áll öt forduló után a BL-tabellán, ahogy előzetesen elképzelték a két klubnál. A katalánok hét pontot gyűjtöttek öt meccsen, ez jelenleg a 18. helyre elég, a Frankfurt pedig négy ponttal egyenesen kieső, 28. helyen áll, pedig a Galatasaray ellen 5-1-es sikerrel kezdte az alapszakaszt. Azóta viszont egy döntetlen mellett három súlyos vereség a német csapat mérlege, legutóbb az Atalantától kapott ki 3-0-ra. A Frankfurt a Bundesliga-formája alapján sem bizakodhat: három napja Lipcsében 6-0-ra kapott ki Dino Toppmöller csapata.

BL: először nyert a Frankfurt ellen a Barcelona

A két csapat korábban még nem csapott össze a BL-ben, a 2021/22-es Európa-liga negyeddöntőjében viszont játszott egymás ellen, s a Frankfurt a hazai 1-1-es döntetlen után 3-2-es barcelonai sikerrel harcolta ki a továbbjutást, s végül meg is szerezte az El-trófeát.

A Barcelona tehát először nyerne a Frankfurt ellen, mégis ez lenne a papírforma.

Koundé és Flick reakciója Araújo ügyében

A katalánoknál Araújo eltiltás miatt semmiképpen sem játszhatna, de személyes okokból a Chelsea elleni piros lap óta a bajnokságban sem állt Hans Flick rendelkezésére. A német szakember megértést kért az uruguayi védővel kapcsolatban, s emlékeztetett arra, hogy Araújo hiányában sem kell félteni csapata védelmét.

– Cubarsí még csak 18 éves, és néha elfeledkeznek róla. A Real Betis ellen 87 passzt adott százszázalékos pontossággal, ez szerintem La Liga-rekord – emlékeztetett Flick.

Eközben Spanyolországban arról számoltak be, hogy Jules Koundé Araújo helyére, a védelem közepére kérte magát Flicktől, a francia játékos egy szóval reagált a közösségi médiában:

Hazugság

 

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 6. forduló
A keddi program:

  • Kairat Almati–Olimpiakosz 16.30 (tv: Sport 1)
  • Bayern München–Sporting Lisboa 18.45 (tv: Sport 1)
  • Internazionale–Liverpool 21.00
  • Barcelona–Eintracht Frankfurt 21.00 (tv: Sport 1)
  • Atalanta–Chelsea 21.00 (tv: Sport 2)
  • Tottenham–Slavia Praha 21.00
  • PSV Eindhoven–Atlético 21.00
  • Monaco–Galatasaray 21.00
  • Union SG–Marseille 21.00

 

 

