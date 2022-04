Barcelonai panasz: a Frankfurt volt hazai pályán a Camp Nouban

Az Eintracht Frankfurt már a 4. percben megszerezte a vezetést, s a folytatásban is uralta a játékot. A 36. percben már 2-0-ra, a 67.-ben pedig 3-0-ra vezetett a csütörtök esti mérkőzésen. A Barcelona csak kozmetikázni tudta az eredményt, esélye sem volt megfordítani a párharcot, a hosszabbítás legvégén ajándékba kapott büntetővel állította be a 2-3-as végeredményt, de 4-3-as összesítéssel így is a német együttes jutott tovább a legjobb négy közé az Európa-ligában.

A mérkőzés közben is feltűnő volt, mennyire sok a német szurkoló a Camp Nouban, amit a találkozó után a Barcelona vezetőedzője és elnöke is szóvá tett.

– A hangulat nem segített nekünk, mintha egy döntőben lettünk volna, ahol megosztják a jegyeket a két csapat drukkerei között. Valamit nyilvánvalóan elszámoltak a klubnál. Próbáltam arról győzködni a játékosokat, csak az számít, ami a pályán történik, de természetesen őket is hátrányosan érintette a különös helyzet. Nagyon csalódottak vagyunk e miatt és a természetesen a végeredmény miatt is. A játékosok is magyarázatot várnak arra, hogyan kerülhettünk ilyen helyzetbe – kesergett Xavi, a Barca vezetőedzője.

– Zavarba és szégyenbe hoznak a történtek. Több volt a vendégdrukker, mint a hazai a stadionban. Sajnálom a történteket. Nem engedhetjük meg, hogy ez még egyszer előforduljon. Szgirúbbnak kell lennünk, védenünk kell az érdekeinket – tette hozzá Joan Laporta, a klub elnöke.

Magát a kiesés tényét Xavi sportszerűen fogadta, elismerte, hogy az Eintracht kihasználta a csapata hibáit és megérdemelten jutott tovább.

– Most már a bajnokságra kell összpontosítanunk. Az a legfontosabb, úgy végezzünk a La Ligában, hogy a következő idényben ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhessünk – jelentette ki a Barca mestere.