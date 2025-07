Továbbfejlesztés előtt az üvegvisszaváltási rendszer, az Otthon start az újrakezdést is segítheti – heti összefoglaló

Helyi termelői piacra járni ma már nemcsak élelembeszerzés, hanem program is. Amellett, hogy a vásárló itt juthat a legegyszerűbben helyben termelt, friss zöldséghez és gyümölcshöz, a termelőtől hallhat az előállítás módjáról, a gazdaságról is.

Befagyasztott bérek, eltitkolt jövedelmek, szürkegazdaság – brutális következményei lennének Magyar Péterék adóterveinek

Kiszivárgott Magyar Péterék terve a kétkulcsos adózás bevezetéséről, azaz komoly adóterhekkel akarják sújtani a munkavállalókat. A kétkulcsos adórendszer azon túl, hogy jelentős jövedelemelvonással jár, számos romboló gazdasági folyamatot indított el a baloldali kormányok alatt korábban is. A Tisza Párt ugyan tagadja, hogy a személyi jövedelemadó rendszerét kétkulcsosra akarják változtatni, de az Economx megszellőztette a terveket. A munkavállalói oldal képviseletében Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke azt mondta: a többkulcsos adórendszer kijátszható, a jövedelem eltitkolását vonta maga után a korábbi gyakorlat.

Palkovics Imre kiemelte: minél magasabb jövedelmet biztosított a munkáltató, annál magasabb adóterheket kellett leróni, így inkább eltitkolták. „Ezzel az államtól is elvették az adóbevételeket, és a munkavállaló is rosszabbul járt, mert a járulékokat sem fizették be a megfelelő alapokba. Nagyon sok példát látunk ebből a korszakból, idős emberek panaszolják, hogy elcsalták a járulékaikat. Adórendszeri oldalról közelítve a látszólag igazságosnak tűnő rendszer nagyon igazságtalan volt, a munka világát, a jövedelemszerzést a szürkegazdaságba tolta. Ez aggodalomra ad okot” – tette hozzá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magasabb jövedelmi sávokban egy 30-35 százalékos keresetcsökkenést elszenvedni nagyon durva politikai következményeket vonna maga után arra a kormányra nézve, amelyik ezt meglépné. Úgy fogalmazott: jogosak az aggodalmak, amelyeket a kormányzati oldalról hallani, hogy ez veszélyezteti a kifehérített gazdaság működését, a költségvetés stabilitását.