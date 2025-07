Termelői piacok: több mint vásárlás

A kormány 2012-ben a helyi gazdaságok élénkítésére vezette be a helyi termelői piac fogalmát, ahol a kistermelők a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékeiket értékesítik. A helyi termékek keresletének megerősödése a helyi gazdaságot fejleszti, támogatja a termelőket, emellett környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból is a fenntarthatósághoz vezet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint az idén összesen 314 helyi termelői piac működik az országban.

Több mint háromszáz termelői piac működik országszerte. Fotó: NAK/Lévai Zsolt

A termelői piac többet nyújt, mint egy egyszerű bevásárlás. Az egyre jobban felgyorsult és rohanó világban a legtöbbször nincs idő a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhat a fogyasztó a folyamathoz: kiválaszthatja, megfoghatja, és akár meg is kóstolhatja a terméket. Így a termelői piacok a közvetlen értékesítésnek olyan legalapvetőbb formáját testesítik meg, ahol a termelő és a fogyasztó személyesen találkozik. A kialakult kapcsolat és a csomagolásmentes termékek használatának előtérbe helyezése ösztönzi a fenntarthatóbb fogyasztói attitűd kialakulását és hozzájárul az általános fenntarthatósági törekvésekhez.

Helyi termelői piacra járni ma már nemcsak élelembeszerzés, hanem egy program is. Amellett, hogy a vásárló itt juthat a legegyszerűbben helyben termelt, friss zöldséghez és gyümölcshöz, a termelőtől hallhat az előállítás módjáról, a gazdaságról is.

A megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választva elégedett lehet a vásárló, mert tudja honnan származik az áru.

Mára a termelői piacok portfóliói is egyre változatosabbak, de egy biztos, hogy mindig képviseltetik magukat a háztáji finomságok és kistermelői kézműves élelmiszerek, mint a mézek, pék- és tejtermékek, friss zöldségek és gyümölcsök, lekvárok, valamint a házi savanyúságok és egyéb szezonális termények is. A termelői piacok portékái általában nemcsak arról híresek, hogy frissek és finomak, de egyben minőségiek és egyediek is.

A piacozás egy olyan életérzés, amely a legkülönbözőbb termékek kipróbálására és vásárlására ösztönzi a fogyasztót, aki újfajta gasztronómiai élményt nyújtó alapanyagokból és adalékanyag-mentes élelmiszerek kínálatából válogathat – fogalmaz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye.