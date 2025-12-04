Fabrice Leggeri: Migrációs válság van Európában

Meg kell szabadulnunk attól a narratívától, amely meggyengítette a határainkat – fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel rendezett konzervatív konferencián tartott előadásában Leggeri. Korábban írtunk róla, hogy egyre mélyebb migrációs válságban van az uniós.
Kijelentette: szakítani kell az európai határokat gyengítő, az Európai Bizottság és a civil szervezetek által terjesztett ideológiákkal, mert – mint kiemelte –
a migránsok visszaélnek a menedékjoggal, a menedékjog iránti kérelmekkel, amelyeket illegális eszközként használnak a migrációs politikák és a határellenőrzések megkerülésére.
Szakítani kell továbbá azzal, hogy az Európai Bizottság arra kényszeríti a tagállamokat, hogy fogadják azokat a migránsokat, akikre nincs szükségük, akiket nem akarnak a területükön látni, de akik kihasználják és visszaélnek a nemzetközi menedékjoggal.
