Fabrice Leggeri: Migrációs válság van Európában

Véget kell vetni az átgondolatlan, az uniós intézményekbe és a nemzeti kormányokba beszivárgott civil szervezetek terjesztette befogadókultúrának, ugyanis migrációs válság van Európában, ami civilizációs káoszhoz vezet – jelentette ki Fabrice Leggeri, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője, az Európai Unió varsói székhelyű határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) korábbi ügyvezető igazgatója Brüsszelben csütörtökön.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 19:25
Fabrice Leggeri EP képviselő Fotó: JANEK SKARZYNSKI Forrás: AFP
Meg kell szabadulnunk attól a narratívától, amely meggyengítette a határainkat – fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel rendezett konzervatív konferencián tartott előadásában Leggeri. Korábban írtunk róla, hogy egyre mélyebb migrációs válságban van az uniós.

Fabrice Leggeri EP képviselő szerint migrációs válság van Európában
Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas

Kijelentette: szakítani kell az európai határokat gyengítő, az Európai Bizottság és a civil szervezetek által terjesztett ideológiákkal, mert – mint kiemelte –

a migránsok visszaélnek a menedékjoggal, a menedékjog iránti kérelmekkel, amelyeket illegális eszközként használnak a migrációs politikák és a határellenőrzések megkerülésére. 

Szakítani kell továbbá azzal, hogy az Európai Bizottság arra kényszeríti a tagállamokat, hogy fogadják azokat a migránsokat, akikre nincs szükségük, akiket nem akarnak a területükön látni, de akik kihasználják és visszaélnek a nemzetközi menedékjoggal.

Vissza kell térnünk a valódi nemzetközi védelem lényegéhez. Ahhoz, hogy a tagállamok dönthessenek arról, ki kaphat védelmet, ki kaphat menekültstátust és ki nem, és kit kell ezután kiutasítani, mert nincs jogosultsága az uniós tartózkodásra

– fogalmazott Leggeri. Hozzátette: az európai külső határok vagy bármely más határ illegális átlépését bűncselekménynek kell tekinteni. Véleménye szerint a migrációs válság oka, hogy olyan ideológiák – köztük a woke-ideológia – terjednek Európában, amelyek egyértelműen előnyben részesítik a külföldieket. Szavai szerint vannak olyanok, köztük politikusok, politikai csoportok vagy civil szervezetek, amelyek a saját állampolgáraikkal szemben a külföldieket részesítik előnyben.

Ezekben az emberekben és szervezetekben gyűlölet uralkodik mindaz ellen, akik vagyunk, a saját identitásunkkal, nemzeti identitásunkkal, az európai identitásunkkal szemben

– fogalmazott. Közölte: a nem kívánt tömeges migrációnak biztonsági fenyegetés, magas szintű bűnözési ráta és terrorizmus a következménye. Mindez bizonyítja, hogy a határok és határvédelem helyreállítására alapvetően szükséges – húzta alá.

Kiemelte továbbá: a határoknak szimbolikus jelentésük is van. Világosan megmutatják, hogy „egy nemzet vagyunk”. Ha nincs határ, nincs nemzet. Ha nincs határ, nincs identitás. Ha nincs határ, nincs józan ész a nemzeti szolidaritás, vagy akár az európai szolidaritás tekintetében – hívta fel a figyelmet.

Hatékonyabb és szigorúbb visszaküldési politikákra és jogszabályokra, valamint visszaküldési mechanizmusra van szükség. Véget kell vetni a kedvesnek és barátságosnak tűnő befogadási kultúrának és megközelítésnek.

Akinek nincs jogosultsága az unió területére lépni, vagy az uniós maradásra, vissza kell küldeni, és pont

– fogalmazott. Szigorúbb migrációs szabályozásokra van szükség, szigorúbban kell betartatni azokat, és foglalkozni kell azzal a ténnyel is, hogy egyes civil szervezetek szándékosan alá akarják ásni a nemzeti kormányok vagy akár az uniós ügynökségek által hozott intézkedéseket. Nyomást kell gyakorolni továbbá a származási országokra, hogy fogadják vissza saját állampolgáraikat – hangoztatta.

Legyünk büszkék a kultúránkra. Próbáljunk meg nem félve vállalni és ápolni hagyományainkat, és ne adjuk fel identitásunkat

– tette hozzá előadásában a francia EP-képviselő. 

Borítókép: Fabrice Leggeri EP képviselő (Fotó: AFP)

