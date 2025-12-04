Fabrice Leggeri: Migrációs válság van Európában

Meg kell szabadulnunk attól a narratívától, amely meggyengítette a határainkat – fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel rendezett konzervatív konferencián tartott előadásában Leggeri. Korábban írtunk róla, hogy egyre mélyebb migrációs válságban van az uniós.

Fabrice Leggeri EP-képviselő szerint migrációs válság van Európában

Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas

Kijelentette: szakítani kell az európai határokat gyengítő, az Európai Bizottság és a civil szervezetek által terjesztett ideológiákkal, mert – mint kiemelte –

a migránsok visszaélnek a menedékjoggal, a menedékjog iránti kérelmekkel, amelyeket illegális eszközként használnak a migrációs politikák és a határellenőrzések megkerülésére.

Szakítani kell továbbá azzal, hogy az Európai Bizottság arra kényszeríti a tagállamokat, hogy fogadják azokat a migránsokat, akikre nincs szükségük, akiket nem akarnak a területükön látni, de akik kihasználják és visszaélnek a nemzetközi menedékjoggal.