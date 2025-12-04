Újabb bukás: törölte az állományából Karácsony Gergely különleges buszát a BKV

Karácsony Gergely a 2024-es főpolgármesteri kampányában előszeretettel fotózkodott, illetve posztolt a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) szűrőbuszaival. Néhány nappal ezelőtt a járművet kivonták a forgalomból.
Mint ismert, a főpolgármester az elmúlt időszakban komoly kritikák érték azzal kapcsolatban, hogy egyértelműen kampánycélokra használta fel a főváros infrastruktúráját. Ezt támasztja alá a Budapest Brand vizsgálatának az eredménye is, amelyből kiderült,
az „Egészséges Budapest szűrőbusz” projekt, amelynek megjelenése és üzenetei gyanúsan egybeestek Karácsony Gergely „minden budapesti éljen +5 évet” kampányígéretével, 71,5 millió forintba került a budapestiek pénzéből.
Ugyanakkor úgy tűnik, Karácsony Gergely kampánya után egy évvel sem a fővárosi önkormányzat, sem pedig a főpolgármester számára nem fontos a szűrőbusz projekt folytatása.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!