Sherlock Holmes is megirigyelhetné, ami Budapesten zajlik

Tudta, hogy Budapest szabadulószoba-nagyhatalomnak számított? Éveken keresztül azért is jártak hozzánk a külföldi fiatalok, hogy fővárosunk nevezetességein túl a szabadulószobáit is felfedezzék. Persze a jövedelmező turisztikai látványosság azóta megvetette lábát más országokban is. Sőt már nem csak a fiatalok, hanem gyerekek, családok is járnak szabadulószobákba, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem vidéken is.

Az új generációs szabadulószobák világa sokkal izgalmasabb (Forrás: Magic Rooms/Facebook)

Az új generációs szobákban már szinte minden digitális, televíziókban beszélő fejek, érintőképernyőkön bepötyöghető titkosírás, és színek minden mennyiségben. Végre fény is jut ezekbe a szobákba, és a tematika is számos lehetőséget kínál a szórakozásra. Lehetünk varázslók, űrutazók vagy akár kalózok is.

A szabadulószobák különtermében születésnapi zsúr is tartható

Vannak olyan szobák, amelyek már 8 éves kortól felfedezhetők, így akár egy születésnapi zsúr is tartható ezeken a helyszíneken. A szolgáltatók fel vannak erre készülve, külön, feldíszített asztalt biztosítanak azoknak, akik gyereksereggel szeretnék felfedezni a játékot.

A kicsik ehhez a játékhelyzethez is jól alkalmazkodnak. Azonnal elindul köztük a kooperáció, majd a büszkeség és az öröm, ha valamit sikerül jól megoldani.

A Harry Potter-könyvek rajongói is találhatnak kedvükre való szabadulószobát (Forrás: Magic Rooms/Facebook)

Nemrégiben egy ilyen új generációs szabadulószobában részt vettem egy zsúron, ahol Harry Potter-mániás tízévesek játszi könnyedséggel vették az akadályok nagy részét. A varázslótematikájú játékban ott volt a híres Merengő, lehetett bájitalt keverni és bejuthattunk a varázslóiskola igazgatójának a szobájába is, sőt segítettünk neki megoldani egy körmönfont rejtélyt.

A látványosság külön előnye, hogy nem lehet telefont használni, így a játékosok a saját logikájukra és találékonyságukra vannak bízva. Persze, azért kapott a kis csapat egy kis adó-vevőt, amin keresztül bármikor segítséget kérhetett a kint ülő játékmestertől, de az igazán játékos kedvűek ezt úgyis csak a végső esetben veszik igénybe.