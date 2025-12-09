Sebzett vad a Liverpool, de ez nem téveszti meg az ellenfél támadóját

Eltérő eredménnyel hangolt a két csapat a csúcsrangadóra. Az Inter az olasz liga 14. fordulójának szombati játéknapján 4-0-ra legyőzte a Como együttesét, ezzel a Napoli vasárnap esti győzelméig az élre állt Olaszországban, míg a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó Liverpool – szintén szombaton – hiába vezetett a második játékrészben 2-0-ra, majd 3-2-re is a Leeds vendégeként az angol bajnokságban, egy, a ráadás hatodik percében kapott gól miatt 3-3-ra végzett, és kénytelen volt beérni egy szerzett ponttal.

Az Inter négy gólt szerzett a szombati bajnokiján, így erőtől duzzadva várja a Liverpool elleni BL-meccset (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Eddig az Inter a jobb a BL-ben, de...

A Bajnokok Ligájában is ellentétes utat járt be eddig az Inter és a Liverpool. Az olaszok öt meccsen 12 pontot szerezve jelenleg a 36 csapatos tabella negyedik helyén állnak, míg az angolok kilenccel a 13. pozíciót foglalják el, ám miközben az Internazionale négy olyan együttest győzött le, amely jelenleg nem áll továbbjutásra, a Liverpool korábban az élmezőnyhöz tartozó Atlético és a Real Madrid ellen is nyerni tudott. Az olasz gárda legutóbb éppen az Atlético Madrid elleni, idegenbeli 2-1-es vereséggel veszítette el makulátlan mérlegét.

Ezzel együtt is az Inter a keddi favorit. A Liverpool bukdácsol a bajnokságban, és két – egyébként váratlan – vereségnél tart a BL-ben, mindez pedig azt eredményezte, az utóbbi hetekben már a menedzser, Arne Slot pozíciója is veszélybe kerül. Nos, Slot helye egyelőre úgy tűnik, nincs veszélyben, de a csapat hangulatának aligha használ, hogy a korábbi húzóember, Mohamed Szalah egy hétvégi, elégedetlen nyilatkozata miatt kikerült a Milánóba utazó delegációból.

Mohamed Szalah biztosan nem lép pályára az Inter elleni rangadón (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Az olaszok támadója nem írja le a Liverpoolt

A Liverpool tehát a pályán és azon kívül is szenved, mindez azonban a 2025-ben BL-döntős Inter labdarúgója, a klubot 2023 óta erősítő Marcus Thuram szerint nem jelent automatikusan előnyt csapatának.

Úgy hiszem, hogy a meccsek egyéni pillanatokból állnak, és mi egy remek csapattal fogunk szembenézni, amely sok bajnokot tudhat a soraiban. Amikor megkérdőjelezik egy játékos teljesítményét, mindenki bizonyítani szeretne. Lehet, hogy többen úgy gondolják, hogy ez a legjobb alkalom, hogy a Liverpool ellen játsszunk, de én nem hiszem ezt

– közölte a támadó a meccset felvezető hétfői sajtótájékoztatón.