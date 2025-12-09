Sebzett vad a Liverpool, de ez nem téveszti meg az ellenfél támadóját

Rendkívüli

Mindkét magyar érdekeltségű csapat kedden lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6., idei utolsó fordulójában. Az angol bajnok Liverpool milánói vendégjátéka kiemelkedik a programból. Előzetesen talán annak ellenére is az Inter az esélyesebb, hogy az előző játéknapon odalett a csapat veretlensége.

2025. 12. 09. 5:42
Lautaro Martínez (középen) az Inter erőssége, rá nagyon oda kell figyelni majd a Liverpool védőinek is. Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese
Eltérő eredménnyel hangolt a két csapat a csúcsrangadóra. Az Inter az olasz liga 14. fordulójának szombati játéknapján 4-0-ra legyőzte a Como együttesét, ezzel a Napoli vasárnap esti győzelméig az élre állt Olaszországban, míg a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó Liverpool – szintén szombaton – hiába vezetett a második játékrészben 2-0-ra, majd 3-2-re is a Leeds vendégeként az angol bajnokságban, egy, a ráadás hatodik percében kapott gól miatt 3-3-ra végzett, és kénytelen volt beérni egy szerzett ponttal.

Az Inter négy gólt szerzett a szombati bajnokiján, így erőtől duzzadva várja a Liverpool elleni BL-meccset
Az Inter négy gólt szerzett a szombati bajnokiján, így erőtől duzzadva várja a Liverpool elleni BL-meccset (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

 

Eddig az Inter a jobb a BL-ben, de...

A Bajnokok Ligájában is ellentétes utat járt be eddig az Inter és a Liverpool. Az olaszok öt meccsen 12 pontot szerezve jelenleg a 36 csapatos tabella negyedik helyén állnak, míg az angolok kilenccel a 13. pozíciót foglalják el, ám miközben az Internazionale négy olyan együttest győzött le, amely jelenleg nem áll továbbjutásra, a Liverpool korábban az élmezőnyhöz tartozó Atlético és a Real Madrid ellen is nyerni tudott. Az olasz gárda legutóbb éppen az Atlético Madrid elleni, idegenbeli 2-1-es vereséggel veszítette el makulátlan mérlegét.

Ezzel együtt is az Inter a keddi favorit. A Liverpool bukdácsol a bajnokságban, és két – egyébként váratlan – vereségnél tart a BL-ben, mindez pedig azt eredményezte, az utóbbi hetekben már a menedzser, Arne Slot pozíciója is veszélybe kerül. Nos, Slot helye egyelőre úgy tűnik, nincs veszélyben, de a csapat hangulatának aligha használ, hogy a korábbi húzóember, Mohamed Szalah egy hétvégi, elégedetlen nyilatkozata miatt kikerült a Milánóba utazó delegációból.

Mohamed Szalah biztosan nem lép pályára az Inter elleni rangadón
Mohamed Szalah biztosan nem lép pályára az Inter elleni rangadón (Fotó: AFP/Paul Ellis)

 

Az olaszok támadója nem írja le a Liverpoolt

A Liverpool tehát a pályán és azon kívül is szenved, mindez azonban a 2025-ben BL-döntős Inter labdarúgója, a klubot 2023 óta erősítő Marcus Thuram szerint nem jelent automatikusan előnyt csapatának.

Úgy hiszem, hogy a meccsek egyéni pillanatokból állnak, és mi egy remek csapattal fogunk szembenézni, amely sok bajnokot tudhat a soraiban. Amikor megkérdőjelezik egy játékos teljesítményét, mindenki bizonyítani szeretne. Lehet, hogy többen úgy gondolják, hogy ez a legjobb alkalom, hogy a Liverpool ellen játsszunk, de én nem hiszem ezt

 – közölte a támadó a meccset felvezető hétfői sajtótájékoztatón.

 

Jó helyzetbe hozhatja magát az olasz csapat

Egy biztos: ha az Inter kedden visszatalál a győztes útra, két körrel a vége előtt megerősítheti pozícióját a legjobb nyolc között. Ez azért volna kulcsfontosságú, mert az alapszakasz végén itt záró csapatok a rájátszáskört kihagyva automatikusan a nyolcaddöntőbe jutnak.

– Minden csapatnak az a célja, hogy kettővel kevesebb mérkőzést játsszon – jelentette ki már az Inter edzője, Christian Chivu a milánóiak sajtótájékoztatóján, ahol a vendéglátó várható összetételére is kitért. – Igyekszünk mindenkinek játékperceket biztosítani. Rotáljuk a keretet, próbáljuk boldoggá tenni, egyúttal formába hozni a játékosokat.

A rotációnak aligha esik áldozatául a csapatkapitány, Lautaro Martínez. A 28 esztendős argentin támadó eddig négy BL-meccsen jutott szóhoz az őszi idényben, és négy gólnál jár – legutóbb, az Atlético ellen nem talált a kapuba, szombaton, a Como ellen viszont igen.

A keddi programban még egy magyar válogatott futballista lesz érdekelt, Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal Monacóban vendégeskedik. Jelenleg mindkét csapat továbbjutást érő helyen áll a tabellán, de mindkettőnek szüksége van a pontokra ahhoz, hogy minél előbb bebiztosítsa a helyét a legjobb 24 között.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 6. forduló
A keddi program:

  • Kairat Almati–Olimpiakosz 16.30 (tv: Sport1)
  • Bayern München–Sporting Lisboa 18.45 (Sport1)
  • Internazionale–Liverpool 21.00
  • Barcelona–Eintracht Frankfurt 21.00 (Sport1)
  • Atalanta–Chelsea 21.00
  • Tottenham–Slavia Praha 21.00
  • PSV Eindhoven–Atlético 21.00
  • Monaco–Galatasaray 21.00
  • Union SG–Marseille 21.00

 

