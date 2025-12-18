Real MadridXabi AlonsoKylian Mbappé

Mbappé duplázott a Realban, Xabi Alonso mégis megkapta a magáét miatta

Kylian Mbappé nélkül nem Real Madrid a Real Madrid, ez az őszi szezonban határozottan így van. Ha meccseket hagy ki a francia kiválóság, azt megérzi a csapat, Xabi Alonso ezért szerdán még a harmadosztályú Talavera elleni, idegenbeli Király-kupa-mérkőzésről sem hagyta ki őt. Mbappé igazolta a spanyol edző döntését, amelyet ugyanakkor sokan nem értenek, de neki csak az a lényeg, hogy a Real Madrid bejutott a legjobb tizenhat közé.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 10:43
Kylian Mbappé egy gólra van Cristiano Ronaldo csúcsától Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
„No Mbappé, no party” – így is jellemezhetnénk a Real Madrid eddigi idényét. A királyi gárda sokáig menetelt a La Ligában és a BL-ben is, de utóbbiban két vereség is becsúszott a legutóbbi három fordulóban, előbbiben pedig a korábbi listavezető immáron négypontos hátrányban van a Barcelonához képest, és már a második helye is veszélyben van. Alighanem még rosszabb lenne a helyzet, ha Kylian Mbappé többet hiányozna, de a blancók szerencséjére a világbajnok csatár a nyári klubvilágbajnokság óta csak a Manchester City ellen 2-1-re elbukott Bajnokok Ligája-mérkőzést hagyta ki. Volt, hogy ujjtöréssel játszott végig egy bajnokit, de az angolok ellen is leült a kispadra, még ha mindenki számára világos is volt, hogy aznap nem lesz bevethető.

Xabi Alonsónak és a Real Madridnak égető szüksége van arra, hogy Kylian Mbappé a pályán legyen
Xabi Alonsónak és a Real Madridnak égető szüksége van arra, hogy Kylian Mbappé a pályán legyen Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Nem fut a Real Madrid szekere

 

Mbappéra óriási szüksége van a Real Madridnak. Minden sorozatot tekintve 58 szerzett góljával mindössze egyre van attól, hogy beállítsa Cristiano Ronaldo 2013-as klubcsúcsát, amikor a portugál csillag egy év alatt 59 találattal szomorította az ellenfeleket (egy meccse van is erre a 26 ves támadónak, szombaton a Sevillát fogadja a gárda). Éppen ezért, ha Mbappé nem áll Xabi Alonso rendelkezésére, esetleg rosszabb napot fog ki, azt megsínyli a Real Madrid. A Manchester City elleni vereség után nyolc mérkőzésen mindössze két győzelemnél tartott a csapat, 

a Marca már a spanyol tréner kirúgását vizionálta, akinek mindenképpen hoznia kellett a következő meccseket.

Így is tett. Vasárnap az Alavés elleni bajnokit 2-1-re, szerdán a harmadosztályú Talavera elleni Király-kupa-mérkőzést 3-2-re. Xabi Alonsónak pedig biztosra kellett mennie, így azok után, hogy Mbappé a Manchester City elleni összecsapáson sérülés miatt a kispadra szorult, a következő hét napban két mérkőzést végigjátszott. És persze a gólokkal sem maradt adós, háromszor volt eredményes ezeken a meccseken, a Talavera elleni duplájával ő volt az egyik hős a kapus, Andrij Lunyin mellett, aki tegnap a 93. percben óriási védéssel mentette meg a Real Madridot az egyenlítéstől és a blamától az aprócska, harmadik ligában sínylődő csapatocska ellen, amely a kapuja elé szegezte a BL-rekordbajnokát.

Xabi Alonso kockáztatott Mbappéval

A tizenhat közé jutott a királyi gárda a kupasorozatban, ám Mbappé nélkül ez talán nem sikerült volna, és annak kiesés lett volna a vége, illetve könnyen elképzelhető, hogy kirúgás is. Alonso kritikája viszont, hogy a francia csatárnak a sérülése után végig a pályán kellett lennie a közel sem azonos súlycsoportba tartozó ellenfél ellen, és a spanyol lapok fel is rótták neki, hogy kockáztatott Mbappé játszatásával, a Marca vakmerő döntésről írt, az AS pedig arról, hogy a Real Madrid klasszisa volt a megmentő egy újabb szörnyű éjszakán.

– Ilyesmi megesik a kupában, velünk és más csapatokkal is megtörtént már – magyarázkodott Xabi Alonso. – Az ő szempontjukból kulcsfontosságú volt, hogy 3-1-es állásnál kaptunk egy gólt, utána felélénkült, keményen letámadott a Talavera. Az első félidőben az irányításunk alatt tartottuk a mérkőzést, amely azonban nyílt maradt, mert nem szereztük meg a harmadik gólt. Kiélezett csata, izgalmas kupameccs volt egy különleges sorozatban. Teljesítettük a küldetést, jöhet a következő forduló.

A sajtótájékoztatón természetesen Mbappé szerepe is felmerült, illetve az, hogy a Real Madrid túlságosan is rá támaszkodik. A királyi gárda vezetőedzője ezt nem is tagadta.

– Döntő szerepet játszott a duplájával, az ő lábában mindig benne van a gól. A harmadik találat megszerzése kulcsfontosságú volt, ezért is tartottuk őt a pályán. A számai önmagukért beszélnek, de Rodrygo is jelentős szerepet játszott. Ugyanakkor szükségünk van arra, hogy más játékosok is ennyire hatékonyak legyenek. Az egész idényben voltak helyzeteink, és kétségkívül több gólt is szerezhettünk volna – ismerte el Xabi Alonso, aki egyelőre ugyan megmenekült, ám hosszú távra egyelőre nem tervezhet, mert a csapat játéka sok kívánnivalót hagy maga után.

