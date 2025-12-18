Mbappé duplázott a Realban, Xabi Alonso mégis megkapta a magáét miatta

„No Mbappé, no party” – így is jellemezhetnénk a Real Madrid eddigi idényét. A királyi gárda sokáig menetelt a La Ligában és a BL-ben is, de utóbbiban két vereség is becsúszott a legutóbbi három fordulóban, előbbiben pedig a korábbi listavezető immáron négypontos hátrányban van a Barcelonához képest, és már a második helye is veszélyben van. Alighanem még rosszabb lenne a helyzet, ha Kylian Mbappé többet hiányozna, de a blancók szerencséjére a világbajnok csatár a nyári klubvilágbajnokság óta csak a Manchester City ellen 2-1-re elbukott Bajnokok Ligája-mérkőzést hagyta ki. Volt, hogy ujjtöréssel játszott végig egy bajnokit, de az angolok ellen is leült a kispadra, még ha mindenki számára világos is volt, hogy aznap nem lesz bevethető.

Xabi Alonsónak és a Real Madridnak égető szüksége van arra, hogy Kylian Mbappé a pályán legyen Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Nem fut a Real Madrid szekere

Mbappéra óriási szüksége van a Real Madridnak. Minden sorozatot tekintve 58 szerzett góljával mindössze egyre van attól, hogy beállítsa Cristiano Ronaldo 2013-as klubcsúcsát, amikor a portugál csillag egy év alatt 59 találattal szomorította az ellenfeleket (egy meccse van is erre a 26 ves támadónak, szombaton a Sevillát fogadja a gárda). Éppen ezért, ha Mbappé nem áll Xabi Alonso rendelkezésére, esetleg rosszabb napot fog ki, azt megsínyli a Real Madrid. A Manchester City elleni vereség után nyolc mérkőzésen mindössze két győzelemnél tartott a csapat,

a Marca már a spanyol tréner kirúgását vizionálta, akinek mindenképpen hoznia kellett a következő meccseket.

Így is tett. Vasárnap az Alavés elleni bajnokit 2-1-re, szerdán a harmadosztályú Talavera elleni Király-kupa-mérkőzést 3-2-re. Xabi Alonsónak pedig biztosra kellett mennie, így azok után, hogy Mbappé a Manchester City elleni összecsapáson sérülés miatt a kispadra szorult, a következő hét napban két mérkőzést végigjátszott. És persze a gólokkal sem maradt adós, háromszor volt eredményes ezeken a meccseken, a Talavera elleni duplájával ő volt az egyik hős a kapus, Andrij Lunyin mellett, aki tegnap a 93. percben óriási védéssel mentette meg a Real Madridot az egyenlítéstől és a blamától az aprócska, harmadik ligában sínylődő csapatocska ellen, amely a kapuja elé szegezte a BL-rekordbajnokát.