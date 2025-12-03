Ankét Feróval – A Tisza Pártnak csak a kommunisták jutottak +videó

Kertész Dávid kollégánk azzal indított, hogy családjában már három generáció rajongója Ferónak és a Betricének, így kicsit izgult is, mert édesanyja is nézi majd az adást. Hozzátette azt is, sokat gondolkodott azon, miről is beszélgessenek adásunkban, de mivel nézőink és kommentelőink leginkább azt szeretik, ha az ellenzék negatív politikai hozzáállását taglalják műsorunkban, főként ezzel foglalkoztak. Rá is tértek arra, hogy milyenek, kik a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei. Nagy Feró szerint, amit a közösségi médiában látott, csak néhány emberről tudja, hogy kicsoda, de közöttük nincsenek jobboldaliak, csak kommunistákat, balliberálisokat lát. Hozzátette, Magyar Péter hiába gondolta, hogy kiugrott fideszesként majd meghatározó jobboldali politikusok csatlakoznak hozzá, ez nem jött be neki, csak a kommunisták jutottak a politikai formációnak, valamint olyan emberek, akiknek semmi köze sincs a politika műfajához. A Tisza Párt kiszivárgott megszorító adócsomagjáról Feró határozottan kijelentette, nem akar a nyugdíja után adót fizetni, kéri a 13. havi, sőt a 14. havi nyugdíját is, és nagyon nem szeretne cica- vagy kutyaadót fizetni. A zenész azt is elmondta, hogy soha nem fogja be a száját és minden kérdésben úgy nyilvánul meg, ahogy ő akar, így tett műsorunkban is, amikor Berlinről beszélt, amely szerinte nem egy európai nagyváros a lakosság tekintetében sem, amely tele van afrikaiakkal és arabokkal.

Kollégánk és vendége azt is részletesen kibeszélték, hogy vajon miért akarnak az oroszokkal harcolni a németek és a franciák, pedig a saját történelmi ismereteik alapján is tudják, nem jártak soha sikerrel, nem bírták az ottani hideget, hadseregeik megfagytak a fronton. Feró feldobta a kérdést, hogy a Riviéráról strandpapucsban akarnak menni Moszkvába az alakulatok ?

Nem maradt ki podcastműsorunkból Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni és moszkvai útja sem, Feró szerint a kormányfő mindent elintéz, hogy nekünk jobb legyen.



