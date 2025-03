Híres embert akart átverni a lidl-s csaló, de arra nem számított, hogy a bosszú visszakézből érkezik + videó

Az egész szitu arra épült fel, hogy ő mennyi Lidl-kártyát kap cafeteria gyanánt, majd lerakja a rád szánt mennyiséget. Egy 100-asra gondolt nálam értékben, amiért a felét kérte el egy bizonyos pillanatban, amikor én is belementem a játékba. Egy jó hír van kedves Ádám, remek kamerafelvételünk van

– fogalmaz a bejegyzésében az illatszerész. Azóta egyébként a Lidl is reagált az ügyre. Ők azt írják, több vásárlójuk is felhívta a figyelmüket a csalóra, a vállalat a szükséges jogi lépéseket megtette. A portál kiderítette azt is, hogy a férfi ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás miatt nyomoz.