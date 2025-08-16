A magyar árufuvarozók elemi érdeke az orosz–ukrán béke, de gyors visszatérésről nem lehet álmodozni

Az orosz–ukrán háború, valamint az Európai Unió által Oroszországra kivetett szankciók miatt az elmúlt három évben a magyar közúti árufuvarozó vállalkozások gyakorlatilag teljesen kiszorultak az ukrajnai és az azon túli piacról. Az ukrán és orosz szállításokban alig maradtak magyar cégek, de az oroszországi tranzittal elérhető közép-ázsiai országokba irányuló fuvarokat is számottevően visszavetette a háború – adott helyzetképet a Világgazdaságnak Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Árufuvarozók Egyesülétének főtitkára.

A főtitkár leszögezte: a magyar árufuvarozók visszaszorulásának és az említett fuvarok csökkenésének hátterében nem csak az árualap csökkenése, hanem a kockázat jelentős növekedése is áll:

a háborús konfliktus miatt a biztosítótársaságok szerződései nem terjednek ki az ukrán és orosz területekre.

Ez nagyon megdrágítja, sőt sok esetben ellehetetleníti a piacon való részvételt. A tűzszünet az első lépés lehet a helyzet normalizálódásához, de önmagában nem jelenti a fuvarozás gyors újraindulását. Ahhoz szükség lenne az EU-s szankciók visszavonására, amely egyrészt megnyitná a lehetőséget az áruk ismételt szabad áramlására, másrészt a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások kiterjesztésére Oroszországra és Ukrajnára.

Az EU és Ukrajna között ráadásul érvényben van egy kétoldalú megállapodás, amely részben liberalizálta az unió és Ukrajna közötti közúti áruszállítást, hozzáférést biztosítva ezzel az ukrán fuvarozóknak az EU-s fuvarpiacokhoz.

Tartós béke esetén ugyanakkor az ukrán újjáépítés is komoly logisztikai igényeket támaszt majd, amiben fontos szerepe lehet a magyar fuvarozóknak, és más magyar vállalkozásoknak is, ezért a tűzszünet és a háború végleges befejezése elemi érdeke a fuvarozási alágazat szereplőinek is.