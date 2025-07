Játszótérre vitte a négy gyermekét a győri édesapa, de annyira elfajult a dolog, hogy a rendőröknek kellett közbelépniük

A szertől a terhelt mozgása bizonytalanná vált, tudata zavart lett, el is esett, amitől a legkisebb gyermek babakocsija is felborult, és a gyerek a földre esett. Az apa felkapta a síró gyermeket, hogy megnyugtassa, de olyan állapotban volt, hogy alig bírt megállni a lábán, a kisgyerek is majdnem kiesett a kezéből. Mivel közben a többi gyermekére nem figyelt oda, egyikőjük elszaladt a játszótérről, őt az intézkedő rendőrök a közelben találták meg. Az eseményektől a gyerekek megijedtek, sírni kezdtek.