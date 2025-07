Orbán Viktor: Kapu Tibor újra a Földön!

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a kedden visszatérő magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor új nyomkövetési módszert vizsgált a Nemzetközi Űrállomáson, egy új magyar matematikai felfedezés látványos demonstrációját mutatta be, és a magyar űrmisszió során a Föld éjszakai féltekéjén zajló aktív zivatartevékenységről is készültek fotók az űrben.

Kapu Tibor (Forrás: Facebook)