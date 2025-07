A Székely Nemzeti Tanács elnöke nyílt levélben üzent egy EP-képviselőnek

Írhattam volna azt is, hogy gratulálok, és ez a kifejezés is nagyon helyénvaló lett volna. A köszönet viszont ennél is többet jelent, hiszen ezzel a gesztussal nem csak saját népének üzent, hanem nekünk, székelyeknek is. Az üzenet jelentése, értelme pedig az, hogy nem vagyunk egyedül.