Szoboszlai szavazata különös egybeesést mutat a FIFA gálája után, ez konspiráció volt?

Ousmane Dembélé a 2024/25-ös szezonban 53 meccsen 35 gólt és 16 gólpasszt jegyzett, döntő szerepe volt abban, hogy a Paris Saint-Gemain története során első alkalommal megnyerte a Bajnokok Ligáját. Nem volt meglepetés, hogy idén Dembélé kapta meg az Aranylabdát, majd kedden a FIFA dohai gáláján a világszervezet is neki ítélte az év játékosa díjat. A szavazáson a szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai, az újságírók és a szurkolók voksai egyenlő súllyal estek latba. Magyarországról Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott. Szoboszlainál az év játékosa liverpooli klubtársa, Mohamed Szalah lett, a második helyre Ousmane Dembélé került nála, a harmadikra pedig Kylian Mbappé. Marco Rossinál Lamine Yamal, Dembélé, Vitinha lett az első három sorrendje.

Szoboszlai Dominik szerint 2025-ben Mohamed Szalah volt a legjobb (Forrás: FIFA)

Dembélé személyesen vette át a díjat, mert Bajnokok Ligája-címvédő csapata, a PSG az Interkontinentális Kupáért ma Katarban lép pályára a Libertadores Kupa-nyertes brazil Flamengo ellen.

– Szeretném ezt a trófeát megköszönni minden csapattársamnak. A kemény munka meghozza gyümölcsét. Köszönöm a családomnak, a klubomnak, a PSG-vel fantasztikus évem volt. Remélem, jövőre újra eljövök erre a gálára – mondta Dembélé.

A FIFA-nál az év kapusának az olasz Gianluigi Donnarummát választották meg, aki ugyancsak Bajnokok Ligáját nyert a PSG-vel, azóta viszont már a Manchester City hálóját őrzi. Az edzőknél a papírformának megfelelően Luis Enrique, a Paris Saint-Germain trénere bizonyult a legjobbnak.

Szoboszlai, Van Dijk, Robertson és Endo szerint is Szalah a legjobb

Azt mindenképpen jegyezzük meg, hogy Szoboszlai mellett a Liverpoolból a holland, a skót és a japán válogatott csapatkapitánya, azaz Virgil van Dijk, Andy Robertson és Wataru Endo is Szalahot tette az első helyre. És mindegyiküknél Dembélé került a másodikra – van ilyen véletlen? Conor Bradley, az északír válogatott csapatkapitánya kicsit kilóg a sorból, nála Yamal, Szalah, Dembélé a sorrend. Szalah egyiptomi kapitányként Achraf Hakimi, Dembélé, Mbappé sorrendet állított fel.