Ousmane DembéléFIFALuis EnriqueGianluigi DonnarummaMohamed SzalahMarco RossiSzoboszlai Dominik

Szoboszlai szavazata különös egybeesést mutat a FIFA gálája után, ez konspiráció volt?

Amint arról beszámoltunk, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA) Ousmane Dembélé, a BL-győztes Paris Saint-Gemain francia támadója nyerte el az év játékosa címet, amelyet kedd este a dohai The Best díjátadó gálán adtak át neki. Dembelé „duplázott”, hiszen idén az Aranylabdát is elnyerte. Szoboszlai Dominiknál viszont az év játékosa liverpooli klubtársa, Mohamed Szalah lett, míg Marco Rossi szerint Lamine Yamal érdemelte volna meg a trófeát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 5:40
Szoboszlai Dominik Fotó: TIZIANO BALLABIO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ousmane Dembélé a 2024/25-ös szezonban 53 meccsen 35 gólt és 16 gólpasszt jegyzett, döntő szerepe volt abban, hogy a Paris Saint-Gemain története során első alkalommal megnyerte a Bajnokok Ligáját. Nem volt meglepetés, hogy idén Dembélé kapta meg az Aranylabdát, majd kedden a FIFA dohai gáláján a világszervezet is neki ítélte az év játékosa díjat. A szavazáson a szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai, az újságírók és a szurkolók voksai egyenlő súllyal estek latba. Magyarországról Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott. Szoboszlainál az év játékosa liverpooli klubtársa, Mohamed Szalah lett, a második helyre Ousmane Dembélé került nála, a harmadikra pedig Kylian Mbappé. Marco Rossinál Lamine Yamal, Dembélé, Vitinha lett az első három sorrendje.

Szoboszlai Dominik szerint 2025-ben Mohamed Szalah volt a legjobb
Szoboszlai Dominik szerint 2025-ben Mohamed Szalah volt a legjobb (Forrás: FIFA)

Dembélé személyesen vette át a díjat, mert Bajnokok Ligája-címvédő csapata, a PSG az Interkontinentális Kupáért ma Katarban lép pályára a Libertadores Kupa-nyertes brazil Flamengo ellen.

– Szeretném ezt a trófeát megköszönni minden csapattársamnak. A kemény munka meghozza gyümölcsét. Köszönöm a családomnak, a klubomnak, a PSG-vel fantasztikus évem volt. Remélem, jövőre újra eljövök erre a gálára – mondta Dembélé.

A FIFA-nál az év kapusának az olasz Gianluigi Donnarummát választották meg, aki ugyancsak Bajnokok Ligáját nyert a PSG-vel, azóta viszont már a Manchester City hálóját őrzi. Az edzőknél a papírformának megfelelően Luis Enrique, a Paris Saint-Germain trénere bizonyult a legjobbnak.

Szoboszlai, Van Dijk, Robertson és Endo szerint is Szalah a legjobb

Azt mindenképpen jegyezzük meg, hogy Szoboszlai mellett a Liverpoolból a holland, a skót és a japán válogatott csapatkapitánya, azaz Virgil van Dijk, Andy Robertson és Wataru Endo is Szalahot tette az első helyre. És mindegyiküknél Dembélé került a másodikra – van ilyen véletlen? Conor Bradley, az északír válogatott csapatkapitánya kicsit kilóg a sorból, nála Yamal, Szalah, Dembélé a sorrend. Szalah egyiptomi kapitányként Achraf Hakimi, Dembélé, Mbappé sorrendet állított fel.

A FIFA először csak az év játékosa szavazásra leadott voksokat ismertette. Ám nem sokkal a gála után a a közösségi médiában már kezdett kiszivárgni az összes szavazat, ezekből egy csokor:

  • Lionel Messi (Argentína):
    Az év játékosa: 1. Ousmane Dembélé, 2. Kylian Mbappé, 3. Lamine Yamal
    Az év edzője: 1. Luis Enrique, 2. Hansi Flick, 3. Mikel Arteta
    Az év kapusa: 1. Gianluigi Donnarumma, 2. Emiliano Martínez, 3. Thibaut Courtois
  • Joshua Kimmich (Németország):
    Az év játékosa: 1. Vitinha, 2. Harry Kane, 3. Pedri
    Az év edzője: 1. Luis Enrique, 2. Enzo Maresca, 3. Hansi Flick 
    Az év kapusa: 1. Manuel Neuer, 2. Gianluigi Donnarumma, 3. Thibaut Courtois
  • Harry Kane (Anglia):
    Az év játékosa: 1. Ousmane Dembélé, 2. Vitinha, 3. Mohamed Szalah
    Az év edzője: 1. Luis Enrique, 2. Hansi Flick, 3. Arne Slot 
    Az év kapusa: 1. Gianluigi Donnarumma, 2. Mauel Neueer, 3. David Raya
  • Alphonso Davies (Kanada):
    Az év játékosa: 1. Harry Kane, 2. Ousmane Dembélé, 3. Lamine Yamal
    Az év edzője: 1. Hansi Flick, 2. Luis Enrique, 3.  Mikel Areta
    Az év kapusa: 1. Gianluigi Donnarumma, 2. Emiliano Martinez, 3. Manuel Neuer
  • Lionel Scaloni (Argentína):
    Az év játékosa: 1. Kylian Mbappé, 2. Pedri, 3. Lamine Yamal
    Az év edzője: 1. Luis Enrique, 2. Mikel Areta, 3. Hansi Flick
    Az év kapusa: 1. Emiliano Martínez, 2. Thibaut Courtois, 3. Manuel Neuer
  • Julian Nagelsmann (Németország):
    Az év játékosa: 1. Vitinha, 2. Ousmane Dembélé, 3. Harry Kane
    Az év edzője: 1. Mikel Arteta, 2. Enzo Maresca. 3. Arne Slot
    Az év kapusa: 1. Manuel Neuer, 2. Thibaut Courtois, 3. David Raya
  • Thomas Tuchel (Anglia):
    Az év játékosa: 1. Harry Kane, 2. Cole Palmer,  3. Ousmane Dembélé
    Az év edzője: 1. Luis Enrique, 2. Enzo Maresca, 3. Roberto Martínez
    Az év kapusa: Gianluigi Donnarumma, 2. Alisson, 3. Manuel Neuer

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Egy évforduló ürügyén

Kondor Katalin avatarja

A kezdetek óta leginkább azt kell látnunk, hogy Európát ezek az uniós „halljakendek” meg óhajtják fosztani lényegétől.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu