Ezúttal elmaradt Viníciusék drámája, az aranylabdás a FIFA-nál is tarolt

A PSG-vel BL-győztes Ousmane Dembélé kettős győzelmet aratott, korábban a France Football Aranylabdáját is ő nyerte meg . Mint ismert, tavaly ez nem így volt, a FIFA-nál Vinícius Júnior, a Real Madrid szélsője lett a befutó, nem az akkori Aranylabda-győztes Rodri a Manchester Cityből.

Ousmane Dembélé ezúttal is megelőzte Lamine Yamalt. Fotó: AFP/Franck Fife

A FIFA-gálán Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi szövetségi kapitány és Szoboszlai Dominik csapatkapitány mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél pedig Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője.

A francia támadó mellett Asraf Hakimi (marokkói, PSG), Harry Kane (angol, Bayern München), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Nuno Mendes (portugál, PSG), Cole Palmer (angol, Chelsea), Pedri (spanyol, Barcelona), Raphinha (brazil, Barcelona), Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), Vitinha (portugál, PSG) és Lamine Yamal (spanyol, Barcelona) volt ott a jelöltek között. A három főt tartalmazó szűkített listára a győztes Dembélé mellett Mbappé és Yamal került fel.

A győztes nevét Gianni Infantino, a FIFA elnöke jelentette be.

Ousmane Dembélé pazar éve

Dembélé – aki a legfrissebb hírek szerint felépült sérüléséből, és ott lehet a szerdai, Flamengo elleni Interkontinentális Kupa-döntőben – kiváló idényt zárt a PSG-ben: 53 tétmeccsen 35 gólig és 16 gólpasszig jutott a 2024–2025-ös évadban, és négy trófeát is bezsebelt a klubbal. A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező támadót ezenkívül hazájában beválasztották az év csapatába, ő lett a Ligue 1-ben a szezon legjobbja is, és holtversenyben gólkirály volt. A most zajló szezonban rengeteget küzdött sérüléssel, ezért mindössze 12 tétmérkőzésen játszhatott eddig, melyeken három-három gólt és gólpasszt jegyzett.

