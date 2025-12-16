FIFAOusmane DembéléLamine Yamalfifa-gála

Ezúttal elmaradt Viníciusék drámája, az aranylabdás a FIFA-nál is tarolt

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Katar fővárosában, Dohában, a The Best-gálán bejelentette, hogy ki lett az esztendő legjobb férfi labdarúgója. Meglepetés nem történt, a FIFA Év játékosa-díjat a Paris Saint-Germain aranylabdás klasszisa, Ousmane Dembélé kapta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 18:41
A PSG klasszisa lett az Év játékosa a FIFA-nál Fotó: Ibrahim Ezzat Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A PSG-vel BL-győztes Ousmane Dembélé kettős győzelmet aratott, korábban a France Football Aranylabdáját is ő nyerte meg . Mint ismert, tavaly ez nem így volt, a FIFA-nál Vinícius Júnior, a Real Madrid szélsője lett a befutó, nem az akkori Aranylabda-győztes Rodri a Manchester Cityből.

Ousmane Dembélé ezúttal is megelőzte Lamine Yamalt
Ousmane Dembélé ezúttal is megelőzte Lamine Yamalt. Fotó: AFP/Franck Fife

A FIFA-gálán Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi szövetségi kapitány és Szoboszlai Dominik csapatkapitány mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél pedig Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője.

A francia támadó mellett Asraf Hakimi (marokkói, PSG), Harry Kane (angol, Bayern München), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Nuno Mendes (portugál, PSG), Cole Palmer (angol, Chelsea), Pedri (spanyol, Barcelona), Raphinha (brazil, Barcelona), Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), Vitinha (portugál, PSG) és Lamine Yamal (spanyol, Barcelona) volt ott a jelöltek között. A három főt tartalmazó szűkített listára a győztes Dembélé mellett Mbappé és Yamal került fel.

A győztes nevét Gianni Infantino, a FIFA elnöke jelentette be.

 

Ousmane Dembélé pazar éve

Dembélé – aki a legfrissebb hírek szerint felépült sérüléséből, és ott lehet a szerdai, Flamengo elleni Interkontinentális Kupa-döntőben – kiváló idényt zárt a PSG-ben: 53 tétmeccsen 35 gólig és 16 gólpasszig jutott a 2024–2025-ös évadban, és négy trófeát is bezsebelt a klubbal. A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező támadót ezenkívül hazájában beválasztották az év csapatába, ő lett a Ligue 1-ben a szezon legjobbja is, és holtversenyben gólkirály volt. A most zajló szezonban rengeteget küzdött sérüléssel, ezért mindössze 12 tétmérkőzésen játszhatott eddig, melyeken három-három gólt és gólpasszt jegyzett.

A FIFA-gáláról – közte a Puskás-díj megalázásáról és a további győztesekről – itt olvashat bővebben!

Ousmane Dembélé

  • Született: 1997. május 15., Vernon, Franciaország
  • Magasság/testsúly: 1,78 m/67 kg
  • Klubjai: Évreux (2004–10), Rennes (2010–16), Borussia Dortmund (2016–17), Barcelona (2017–23), Paris Saint-Germain (2023–)
  • Posztja: csatár
  • Válogatottság/gól: 57/7
  • Első mérkőzés a válogatottban: 2016. szeptember 1., Olaszország ellen 3-1-re elveszített barátságos mérkőzés Bariban
  • Első gól a válogatottban: 2017. június 13., Anglia ellen 3-2-re megnyert barátságos mérkőzés Párizsban
  • Eredményei a válogatottban: világbajnok (2018), vb-második (2022), Nemzetek Ligája-harmadik (2025)
  • Eredményei klubszinten: a Borussia Dortmunddal Német Kupa-győztes (2017); a Barcelonával bajnok (2018, 2019, 2023), Király Kupa-győztes (2018, 2021) és spanyol szuperkupa-győztes (2018, 2023); a PSG-vel bajnok (2024, 2025), Francia Kupa-győztes (2024, 2025), Bajnokok Ligája-győztes (2025), európai szuperkupa-győztes (2025) és klub vb-második (2025)
  • Egyéni elismerések: FIFA Év-játékosa (2025), Aranylabda (2025), francia élvonal legjobb fiatal játékosa (2016), BL-idény legjobb játékosa (2024/25), BL-idény csapatának tagja (2024/25), német Bundesliga-idény legjobb újonca (2016/17), Bundesliga-idény csapatának tagja (2016/17), spanyol élvonal legjobb gólpasszadója (2021/22), francia élvonal idény legjobb csapatának tagja (2023/24, 2024/25), francia élvonal holtversenyben legjobb gólpasszadója (2023/24), francia élvonal idény legjobb játékosa (2024/25), francia élvonal társgólkirálya (2024/25)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu