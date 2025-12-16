FIFADeclan RiceLamine YamalSzoboszlai Dominik

Megalázta a FIFA a Puskás-díjat, és Yamalnak is adott egy pofont!

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA nem változtatott azon, hogy az esztendő legjobbjait Katar fővárosában, Dohában az Interkontinentális Kupa döntőjének előestéjén jelenti be. A FIFA és a szurkolók szavazatainak alapján a legszebb gól szerzőjét megillető Puskás-díj nyertese az argentin Santiago Montiel lett. A FIFA mindezt úgy jelentette be az X-oldalán, hogy a kedd esti gálavacsorát sem várta meg.

2025. 12. 16. 15:31
Santiago Montiel, a Puskás-díj nyertese Fotó: FOTOBAIRES/PHOTOSPORT Forrás: PHOTOSPORT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy évvel ezelőtt váratlan volt, amikor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közölte, hogy nem januárban jelenti be, kik voltak a 2024-es esztendő legjobbjai, hanem a The Best gála díjazottjainak nevét másnap (!), december 17-én, Dohából online, egy különleges vacsora alkalmával fedi fel a Real Madrid–Pachuca Interkontinentális Kupa-döntő előestéjén. A FIFA ezen idén sem változtatott, a 2025-es esztendő legjobbjait kedden is a katari fővárosban jelentették be, az idei, szerdai Interkontinentális Kupa-döntő előtt. Dohától húsz kilométerre, al-Rajjánban az Ahmad bin Ali Stadionban a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain és a Libertadores-kupa-győztes Flamengo csap össze.

Donnarumma itt még a PSG mezében a BL-trófeával. A kapust a FIFA is díjazta
Donnarumma itt még a PSG mezében a BL-trófeával. A kapust a FIFA is díjazta. Fotó: NurPhoto

A világszervezet azt pedig már délelőtt közölte, hogy a FIFA fair play-díját Andreas Harlass-Neuking, a SSV Jahn Regensburg csapatorvosa érdemelte ki. Áprilisban a másodosztályú klub Magdeburg elleni idegenbeli bajnokija előtt a hazai csapat egyik szurkolója rosszul lett, a regensburgi orvos pedig azonnal reagált: átugrott egy korlátot, és a szurkolói zónában újraélesztette a bajba jutott drukkert, megmentve ezzel az életét. Ugyancsak délelőtt kiderült, hogy a FIFA szurkolói-díjat az iraki Zakho SC drukkerei kapták a beteg gyermekek segítéséért. Az iraki klub szurkolói májusban az al-Hudod elleni összecsapás előtt több ezer plüssállatot dobtak a pályára, amelyeket beteg gyermekeknek adományoztak. 

Délután, de még a gála előtt kiderült, hogy a FIFA-nál a legjobb kapus a férfiaknál Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Manchester City), a nőknél Hannah Hampton (Chelsea) lett. Donnarumma főszerepet játszott abban, hogy a PSG a története során először megnyerte a Bajnokok Ligáját. A hálóőr nyár óta már a Manchester Cityt erősíti.

Kedden derült fény a Puskás-díj nyertesére is. A kiírás szerint a 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. közötti időszakban szerzett legszebb gólokat jelölték, függetlenül a bajnokságtól. A FIFA által kijelölt szakértői bizottság 11 gólt tartalmazó rövid listát állított össze. A győztesről a FIFA Legendák testülete, valamint az online szavazó szurkolók döntöttek. A legendák és a szurkolók szavazatai azonos súllyal estek latba. 

 

A Puskás-díj jelöltjei között ott volt Declan Rice és Lamine Yamal is

Az európai szemnek is ismerős gólok közül Lamine Yamal (Barcelona) Espanyol elleni májusi találata (a La Ligából) is jelölt volt, miként Declan Rice (Arsenal) Real Madrid elleni egyik szabadrúgásgólja is a kettőből áprilisban a BL negyeddöntőjéből írta az Origo. A gólokat a FIFA oldalán, itt lehet megnézni.

A 11-es lista így nézett ki:

  • Alerrandro (brazil), aki a Vitória színeiben a Cruzeiro ellen szerzett gólt.
  • Alessandro Deiola (olasz), aki a Cagliari játékosaként a Venezia kapuját vette be.
  • Pedro de la Vega (argentin), aki a Cruz Azul ellen szerzett gólt a Seattle Sounders játékosaként.
  • Santiago Montiel (argentin), aki az Independiente játékosaként az Independiente Rivadavia ellen lőtt gólt.
  • Amr Nasszer (egyiptomi), aki az al-Ahly ellen a Pharco játékosaként talált be.
  • Carlos Orrantía (mexikói), aki a Querétaro ellen lőtt gólt az Atlas játékosaként.
  • Lucas Ribeiro (brazil), aki a Mamelodi Sundowns játékosaként lőtt gólt a Borussia Dortmund ellen a klub-vb-n.
  • Declan Rice (angol), aki az Arsenal játékosaként lőtt gólt a Real Madrid ellen a BL-ben.
  • Rizky Ridho (indonéz), aki a Persija Jakarta színeiben az Arema ellen lőtt gólt.
  • Kévin Rodrigues (portugál), aki a Kasımpasa játékosaként lőtt gólt a Rizespor ellen.
  • Lamine Yamal (spanyol), aki az Espanyol otthonában lőtt gólt a Barcelona játékosaként.

Közülük Santiago Montiel lett a Puskás-díj nyertese, Yamal és Rice is hoppon maradt. A FIFA mindezt nem sokkal 15 óra után tette közzé az X-oldalán, még a 18 órára beharangozott, nyolcszáz fősre tervezett gálavacsorát sem várta meg. Mit mondjunk, ezzel a Puskás-díjat is megalázta.

Montiel kétségkívül parádés gólt szerzett: a 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a tizenhatoson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.

Santiago Montiel gólja a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

A nőknél a mexikói Lizbeth Ovalle gólját találták a legszebbnek, így övé lett a Marta-díj. A Tigres játékosa a Guadalajara elleni összecsapáson egy beívelés után közelről akrobatikus mozdulattal, „skorpiórúgással” talált az ellenfél kapujába.

Duplázik-e Dembélé? – ez volt a nagy kérdés a FIFA gáláján

Nagy várakozás előzte meg, hogy a FIFA bejelentse, a férfiaknál és a nőknél kik lettek az  év labdarúgói és edzői. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi szövetségi kapitány és Szoboszlai Dominik csapatkapitány mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél pedig Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője.

Emlékezetes, hogy egy évvel ezelőtt a FIFA-nál Vinícius Júnior, a Real Madrid szélsője lett a befutó, nem az Aranylabda-győztes Rodri a Manchester Cityből. Nos, az Aranylabdát idén Ousmane Dembélé nyerte, és a PSG játékosa nagy fölénnyel diadalmaskodott: 1380 ponttal nyert, 321 ponttal Lamine Yamal előtt (1059). Ami jelentős „szakadék” a 2024-es győztes Rodrit és az akkor második Vinícius Júnior közötti 41 pontos különbséghez képest.

Cikkünk frissül.

 

Az Arsenal–Real Madrid (3-0) BL-negyeddöntő összefoglalója, benne Declan Rice két szabadrúgásgólja a YouTube-linkre kattintva megtekinthető. Pukás-díjat nem lehetett vele nyerni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.