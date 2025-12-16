Megalázta a FIFA a Puskás-díjat, és Yamalnak is adott egy pofont!

Egy évvel ezelőtt váratlan volt, amikor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közölte, hogy nem januárban jelenti be, kik voltak a 2024-es esztendő legjobbjai, hanem a The Best gála díjazottjainak nevét másnap (!), december 17-én, Dohából online, egy különleges vacsora alkalmával fedi fel a Real Madrid–Pachuca Interkontinentális Kupa-döntő előestéjén. A FIFA ezen idén sem változtatott, a 2025-es esztendő legjobbjait kedden is a katari fővárosban jelentették be, az idei, szerdai Interkontinentális Kupa-döntő előtt. Dohától húsz kilométerre, al-Rajjánban az Ahmad bin Ali Stadionban a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain és a Libertadores-kupa-győztes Flamengo csap össze.

Donnarumma itt még a PSG mezében a BL-trófeával. A kapust a FIFA is díjazta. Fotó: NurPhoto

A világszervezet azt pedig már délelőtt közölte, hogy a FIFA fair play-díját Andreas Harlass-Neuking, a SSV Jahn Regensburg csapatorvosa érdemelte ki. Áprilisban a másodosztályú klub Magdeburg elleni idegenbeli bajnokija előtt a hazai csapat egyik szurkolója rosszul lett, a regensburgi orvos pedig azonnal reagált: átugrott egy korlátot, és a szurkolói zónában újraélesztette a bajba jutott drukkert, megmentve ezzel az életét. Ugyancsak délelőtt kiderült, hogy a FIFA szurkolói-díjat az iraki Zakho SC drukkerei kapták a beteg gyermekek segítéséért. Az iraki klub szurkolói májusban az al-Hudod elleni összecsapás előtt több ezer plüssállatot dobtak a pályára, amelyeket beteg gyermekeknek adományoztak.

Délután, de még a gála előtt kiderült, hogy a FIFA-nál a legjobb kapus a férfiaknál Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Manchester City), a nőknél Hannah Hampton (Chelsea) lett. Donnarumma főszerepet játszott abban, hogy a PSG a története során először megnyerte a Bajnokok Ligáját. A hálóőr nyár óta már a Manchester Cityt erősíti.

Kedden derült fény a Puskás-díj nyertesére is. A kiírás szerint a 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. közötti időszakban szerzett legszebb gólokat jelölték, függetlenül a bajnokságtól. A FIFA által kijelölt szakértői bizottság 11 gólt tartalmazó rövid listát állított össze. A győztesről a FIFA Legendák testülete, valamint az online szavazó szurkolók döntöttek. A legendák és a szurkolók szavazatai azonos súllyal estek latba.

A Puskás-díj jelöltjei között ott volt Declan Rice és Lamine Yamal is

Az európai szemnek is ismerős gólok közül Lamine Yamal (Barcelona) Espanyol elleni májusi találata (a La Ligából) is jelölt volt, miként Declan Rice (Arsenal) Real Madrid elleni egyik szabadrúgásgólja is a kettőből áprilisban a BL negyeddöntőjéből – írta az Origo. A gólokat a FIFA oldalán, itt lehet megnézni.