Bayer Zsolt: Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk + videó

Hatalmas dróntámadás érte az orosz energetikai infrastruktúrát + videó

Újabb támadást hajtott végre Ukrajna Oroszország területén: drónok csaptak le a Krasznodar régióban található kubáni olajfinomítóra. A beszámolók szerint a december 17-re virradó éjszakában több robbanás is megrázta az üzemet, ami ismét rámutat arra, hogy Kijev következetesen az orosz energiaszektor ellen intéz csapásokat, kockára téve a térség stabilitását és az ellátásbiztonságot.

A drónok az éjszaka leple alatt érték el az olajfinomítót, ahol robbanások történtek
Az ukrán drónok az éjszaka folyamán csaptak le a kubáni olajfinomítóra, ahol több robbanást is észleltek. Kijev mindeddig nem adott hivatalos magyarázatot az esettel kapcsolatban – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Az ukrán drónok egyre mélyebbre hatolhatnak be orosz területre
Az ukrán drónok egyre mélyebbre hatolhatnak be orosz területre Fotó: AFP

Az Exilenova+ Telegram-csatorna azt állította, hogy december 16-án, közvetlenül éjfél előtt Szaratov térségében is dróncsapás történt. A beszámoló szerint ott szintén robbanás rázta meg a környéket, ami arra enged következtetni, hogy 

nem elszigetelt incidensről, hanem több régiót érintő, előre megtervezett akcióról lehet szó.

Kubán Oroszország déli részén, a Krasznodar régióban helyezkedik el, az Azovi- és a Fekete-tenger közvetlen közelében. A térség kiemelt stratégiai szerepet tölt be, mivel jelentős energetikai és ipari kapacitások összpontosulnak itt, amelyek kulcsfontosságúak az ország ellátásbiztonsága szempontjából. A Szaratov régió Ukrajna északkeleti határától hozzávetőleg 330 kilométerre található. 

Ez a távolság arra utal, hogy az ukrán drónok egyre nagyobb hatótávolsággal képesek csapásokat mérni, ami újabb biztonsági kockázatokat vet fel.

Egyre gyakoribbak a dróntámadások

Az elmúlt időszakban Ukrajna egyre gyakrabban hajt végre támadásokat orosz katonai és energetikai létesítmények ellen. Kijev ezzel nyíltan arra törekszik, hogy meggyengítse Moszkva hadviselési képességeit. 

Az ukrán vezérkar december 14-én hivatalos közleményben számolt be arról, hogy átfogó támadássorozatot indított orosz katonai létesítmények és olajipari objektumok ellen. A bejelentés szerint a csapások nemcsak Oroszország területét érintették, hanem az orosz ellenőrzés alatt álló régiókat is.

A közlés alapján több infrastruktúrát megsemmisítettek, köztük a Krím félszigeten található célpontokat is, amit az ukrán vezérkar még aznap megerősített. 

Ezek az akciók tovább élezik a feszültséget. Ezzel párhuzamosan Belgorod városát is csapás érte tegnap. Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy az ukrán rakétatámadás jelentős károkat okozott a helyi infrastruktúrában. 

Borítókép: Lakóház dróntámadás után (Fotó: MTI)

