Hatalmas dróntámadás érte az orosz energetikai infrastruktúrát + videó

Az ukrán drónok az éjszaka folyamán csaptak le a kubáni olajfinomítóra, ahol több robbanást is észleltek. Kijev mindeddig nem adott hivatalos magyarázatot az esettel kapcsolatban – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Az ukrán drónok egyre mélyebbre hatolhatnak be orosz területre Fotó: AFP

Az Exilenova+ Telegram-csatorna azt állította, hogy december 16-án, közvetlenül éjfél előtt Szaratov térségében is dróncsapás történt. A beszámoló szerint ott szintén robbanás rázta meg a környéket, ami arra enged következtetni, hogy

nem elszigetelt incidensről, hanem több régiót érintő, előre megtervezett akcióról lehet szó.

Kubán Oroszország déli részén, a Krasznodar régióban helyezkedik el, az Azovi- és a Fekete-tenger közvetlen közelében. A térség kiemelt stratégiai szerepet tölt be, mivel jelentős energetikai és ipari kapacitások összpontosulnak itt, amelyek kulcsfontosságúak az ország ellátásbiztonsága szempontjából. A Szaratov régió Ukrajna északkeleti határától hozzávetőleg 330 kilométerre található.