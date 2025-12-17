Az oroszok közölték: vagyonuk elvételére erőteljes választ adnak!

Deák Dániel, Facebook : „Orbán Viktor a Brüsszel felé tartó gépen elárulta: levélben kért tájékoztatást az orosz elnöktől, milyen válaszlépést tesznek, ha az EU hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, illetve figyelemmel lesznek-e arra, ki hogyan szavaz a kérdésben. Azt a választ kapta, hogy erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson. Orbán Viktor világossá tette, ő nem támogatja ezt a lépést, ugyanis azt az eszkaláció egy újabb szintjének tekinti. Ez azt jelenti, hogy Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, nem kell orosz szankcióktól tartanunk, ha a mostani EU-csúcson olyan döntést hoz a tagállamok többsége, hogy hozzányúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz, hiszen hazánk azt nem támogatja.”



